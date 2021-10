Bitcoin continua a crescere e mette nel mirino i 60000 dollari

È ancora troppo presto per azzardare la previsione di un nuovo record storico per Bitcoin, ma la soglia si avvicina giorno dopo giorno: la quota dei 60.000 dollari sembra ormai a portata, sostenuta da un incremento dell'attività registrata sulla blockchain. Ricordiamo che il massimo assoluto in termini di valore è stato toccato a metà aprile (64.888 dollari).

BTC è tornato a correre: nuovo record all'orizzonte?

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, BTC è scambiato a 57.150 dollari (fonte CoinDesk). Il primo dei due grafici allegati di seguito mostra la variazione del prezzo registrata nel corso dell'ultima settimana. Il trend al rialzo è netto.

La tendenza emerge ancora più chiaramente prendendo in considerazione un periodo più ampio, pari all'intero ultimo mese: dalla fine di settembre in poi la crescita è stata continua. Il prezzo della criptovaluta non si trovava così in alto da cinque mesi a questa parte.

Come sempre, l'emergere di novità riguardanti il mondo Fintech, l'atteggiamento di autorità e istituzioni nei confronti di questi asset, oltre ovviamente alle dinamiche innescate da coloro impegnati nel trading, peseranno sull'andamento.