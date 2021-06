Così come a El Salvador, Bitcoin potrebbe diventare moneta legale anche in Paraguay. Ad annunciarlo è Carlitos Rejala, deputato, con il tweet dal taglio decisamente sopra le righe che riportiamo di seguito anche in forma tradotta.

Laser eyes, Bitcoin e PayPal per il deputato paraguaiano

Per l'occasione, il politico ha condiviso una propria immagine modificata con gli ormai celebri laser eyes che contraddistinguono chi ritiene la criptovaluta in grado di arrivare in un futuro non troppo lontano al prezzo di 100.000 dollari. Ecco il post.

Come dicevo tempo fa, il nostro paese ha bisogno di avanzare di pari passo con la nuova generazione. Il momento è arrivato, il nostro momento. Questa settimana avviamo un progetto importante per innovare il Paraguay di fronte al mondo!

Esta semana empezamos con un proyecto importante para innovar a Paraguay frente al mundo! El verdadero to the moon 🚀#btc & #paypal — Carlitos Rejala 🙏🇵🇾🙌 (@carlitosrejala) June 7, 2021

Sono inclusi riferimenti espliciti via hashtag a Bitcoin e a PayPal, ma senza alcun dettaglio in merito alle modalità di coinvolgimento della piattaforma. Ricordiamo che la moneta digitale ha toccato il suo valore massimo nel mese di aprile, superando i 64.800 dollari, per poi innescare una discesa fin dalle settimane successive. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo è a quota 35.965 dollari. La valuta di stato paraguaiana è il guaraní che ha preso il posto del peso nel 1944.