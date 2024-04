Bitcoin: passato l'halving, cosa succederà?

Trascorsa ormai più di una settimana dall’halving di Bitcoin, è tempo di puntare lo sguardo alle prospettive e agli scenari futuri per la criptovaluta. L’evento, che lo ricordiamo ha cadenza periodica su base quadriennale, non ha provocato immediati forti scossoni per il prezzo dell’asset, confermandone la sostanziale stabilità. Se anche tu stai pensando alle monete virtuali per arricchire o per diversificare il tuo portafoglio, puoi scegliere eToro e affidarti ai tanti strumenti che la piattaforma mette a disposizione.

Gli scenari futuri di Bitcoin, dopo l’halving

L’analisi on-chain, condotta sui wallet di chi possiede e detiene BTC, rivela un forte interesse nei suoi confronti e fa trapelare un marcato ottimismo per ciò che accadrà. Molti nutrono fiducia per una crescita dietro l’angolo. Dopotutto, il dimezzamento ha impattato sull’attività di chi è impegnato nel mining, favorendo la scarsità del bene e contribuendo così a limitarne la svalutazione, ma non sul suo valore: il rischio di un crollo è stato scongiurato.

Nemmeno chi ha acquistato Bitcoin prima dell’halving, con il solo obiettivo di rivendere in prossimità o appena dopo l’appuntamento per finalità speculative, ha minato la sua stabilità. La prospettiva di un rialzo in futuro è concreta, potrebbe essere il momento giusto per puntare sull’asset, tenendo ovviamente in considerazione tutte le variabili del caso.

In questo momento, BTC si trova a circa 63.150 dollari, in positivo dell’1,10% nelle ultime 24 ore. Il record storico, al di sopra dei 73.000 dollari, è stato registrato alla metà di marzo, proprio in attesa dell’evento.

