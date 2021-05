Bitcoin: la pubblicità ingannevole nella metro di Londra

Nei mesi scorsi, l'exchange Luno Money ha scelto le stazioni della metropolitana di Londra e i bus in circolo nelle strade della City per promuovere il proprio servizio dedicato alla compravendita di criptovalute come Bitcoin, ma con un messaggio che non è piaciuto all'Advertising Standards Authority, l'autorità britannica che si occupa di vigilare sulla correttezza delle informazioni trasmesse attraverso le campagne pubblicitarie. Il risultato? Gli slogan via da The Tube nella loro forma originale. Di seguito la frase incriminata.

Se stai vedendo Bitcoin sulla metropolitana, è tempo di comprare.

Bitcoin: pubblicità ingannevole nella metro londinese

Due i motivi della rimozione forzata: il messaggio è stato ritenuto ingannevole poiché non si riferisce in alcun modo al rischio dell'investimento e fa leva sull'inesperienza o sull'ingenuità dei suoi destinatari, spingendoli a convertire i propri risparmi in una moneta digitale senza comunicare loro in modo ben chiaro i pericoli legati alla volatilità.

Abbiamo considerato che i consumatori potrebbero interpretare la frase “è tempo di comprare” come una call to action, la sua semplicità può dare l'impressione che un investimento in Bitcoin sia semplice e accessibile. Sappiamo invece che è complesso, esposto a volatilità e che gli investitori potrebbero andare in contro a perdite, il tutto in contrasto a quanto trasmesso dalla pubblicità.

UK ad regulators told Luno its posters on the tube saying, ‘If you’re seeing Bitcoin on the Underground, it’s time to buy’ are misleading because they ‘irresponsibly suggested that engaging in Bitcoin investment through Luno was straightforward and easy’ https://t.co/l2v27yA0M4 pic.twitter.com/J4gfMRjXl3 — Adam Samson (@adamsamson) May 26, 2021

La campagna ha preso il via nel mese di febbraio. Luno Money rispetterà la decisione apponendo mostrando da qui in avanti un chiarimento sulle possibili ripercussioni negative legate a una svalutazione degli asset.