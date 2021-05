PayPal dice sì al prelievo di Bitcoin e altre criptovalute

Dal novembre scorso, gli utenti USA sono in grado di gestire alcune criptovalute come Bitcoin ed Ethereum attraverso il loro account PayPal. Dal mese di marzo possono impiegarle per i pagamenti. Le ambizioni del gruppo sul fronte delle monete digitali sono però ben altre, come testimoniato tra le altre cose dalla recente acquisizione di Curv e da quanto emerge in questi giorni: è in arrivo la possibilità di effettuare prelievi in Bitcoin e altre crypto.

Prelievi di BTC e altre crypto in arrivo per PayPal

Prevista dunque l'integrazione con wallet di terze parti, anche se ancora manca un annuncio ufficiale con tutti i dettagli del caso. Ricordiamo inoltre che, da fine aprile, l'exchange Coinbase permette l'acquisto delle criptovalute tramite PayPal. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Jose Fernandez da Ponte (Vice President e General Manager per Blockchain, Crypto and Digital Currencies in PayPal), raccolte in occasione della conferenza Consensus 2021 organizzata da CoinDesk.

Vogliamo che sia il più aperto possibile e vogliamo offrire libertà di scelta ai nostri clienti, qualcosa che renda loro possibile pagare nel modo in cui preferiscono. Vogliono portare da noi le loro criptovalute, così da poterle utilizzare per l'e-commerce. Vogliamo poi renderli in grado di prendere le criptovalute acquisite attraverso di noi per spenderle su una destinazione a loro scelta.

da Ponte ha risposto anche a una domanda relativa alla possibile introduzione di una propria stablecoin (PayPalCoin?), con caratteristiche simili a Diem (ex Libra): è ancora troppo presto per parlarne. L'ipotesi non è però stata esclusa.