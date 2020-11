Come anticipato in ottobre, da oggi con PayPal si possono acquistare, gestire e vendere criptovalute. Una possibilità al momento però riservata esclusivamente a chi risiede negli USA. È l’ennesima iniziativa messa in campo dalla società con l’obiettivo di estendere il proprio raggio d’azione puntando verso le opportunità del mondo FinTech.

PayPal inizia oggi a gestire le criptovalute

Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione con la statunitense Paxos Trust Company. In un primo momento le monete virtuali associabili al proprio account sono Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin, poi ne arriveranno quasi certamente altre. Questo il breve comunicato odierno.

Siamo felici di annunciare che tutti i possessori di un account con i requisiti richiesti negli Stati Uniti ora possono acquistare, gestire e vendere criptovalute direttamente con PayPal.

Come già anticipato entro la prima metà del prossimo anno PayPal introdurrà la stessa funzionalità anche in Venmo, servizio per i pagamenti mobile acquisito nel 2013. Il rollout andrà poi estendendosi a livello geografico interessando altri territori. Il 2020 è stato fin qui ricco di soddisfazioni per il gruppo, capace di chiudere l’ultima trimestrale con 15,1 milioni di nuovi utenti acquisiti (361 milioni quelli attivi in totale) e con un utile netto pari a 1,02 miliardi di dollari. Nel 2021 arriverà anche l’integrazione di Honey.

Stando a quanto riporta la redazione del sito CoinDesk, da quando il 21 ottobre la società ha annunciato il suo imminente supporto alle criptovalute il valore di Bitcoin è cresciuto del 32,54%.