Altro trimestre d’oro per PayPal, dopo quello chiuso in estate: nuovo record nel numero di transazioni processate (circa 4 miliardi per un totale pari a 247 miliardi di dollari) e 15,1 milioni di nuovi utenti acquisiti per una user base che ora raggiunge complessivamente 361 milioni di unità. L’utile netto è di 1,02 miliardi di dollari.

PayPal vola: 361 milioni di utenti e transazioni record

I numeri tengono in considerazione anche quelli della piattaforma Venmo, anch’essa reduce dalla sua trimestrale migliore di sempre avendo fatto segnare addirittura un +61% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Impossibile non collegare la tendenza con le nuove dinamiche che sono andate innescandosi nel corso degli ultimi mesi, legate a doppio filo alla crisi sanitaria globale e a un repentino cambiamento forzato di usi e abitudini, anche per quanto riguarda gli acquisti e i pagamenti.

Segno positivo per i ritmi di adozione del servizio da parte dei commercianti: circa 1,5 milioni quelli che l’hanno fatto nell’ultimo trimestre, il doppio rispetto a quanto mediamente avveniva prima dell’arrivo di COVID-19. Questo il commento del CEO Dan Schulman.

Il terzo trimestre di PayPal è stato il più “forte” nella nostra storia. La crescita rafforza il ruolo che rivestiamo nella vita quotidiana dei nostri clienti, soprattutto durante la pandemia. Guardando avanti, stiamo investendo per creare il migliore portafogli che include tutte le forme di valute digitali e i sistemi di pagamento, in grado di funzionare senza difficoltà sia nel mondo fisico sia in quello online.

A tal proposito, nell’ultimo periodo PayPal ha iniziato a guardare con interesse sempre maggiore al mondo delle criptovalute, con l’obiettivo di diversificare il proprio business facendo leva sulle potenzialità delle nuove dinamiche legate all’ambito FinTech: prima l’integrazione con l’exchange bitFlyer, poi l’annuncio relativo alla possibilità di gestire monete virtuali come Bitcoin, infine nelle scorse settimane le indiscrezioni a proposito della possibile acquisizione del custody provider BitGo.