L’interesse di PayPal nei confronti del mondo delle criptovalute non è più un mistero: prima l’integrazione con l’exchange bitFlyer, poi l’annuncio relativo alla possibilità di gestire le monete virtuali dalla propria applicazione mobile. Ora un altro tassello sembra potersi presto aggiungere al puzzle, quello relativo alla possibile acquisizione di BitGo.

Criptovalute: PayPal pensa all’acquisizione di BitGo

Fondata nel 2012 dal CEO Mike Belshe, opera sul mercato crypto in qualità di custody provider rivolgendo al momento la propria offerta esclusivamente a clienti istituzionali. In altre parole, propone soluzioni avanzate per mettere al sicuro i Bitcoin e altri asset, facendo leva anche su tecnologie e sistemi dalla natura offline.

La voce di corridoio relativa alla possibile acquisizione è circolata sulle pagine di Bloomberg citando fonti rimaste anonime, ma ritenute a conoscenza della trattativa che potrebbe arrivare a concludersi positivamente entro le prossime settimane portando così a un annuncio ufficiale.

Ricordiamo che PayPal è stato uno dei membri fondatori della Association messa insieme da Facebook per lavorare sul progetto Libra (uscendone poco dopo), presentato a metà 2019 con l’obiettivo dichiarato di rivoluzionale l’economia globale, poi fortemente ridimensionato fino a diventare qualcosa simile a un sistema di pagamento simile proprio a PayPal.

Il secondo trimestre di questo martoriato 2020 è stato da record per il gruppo, arrivato ad acquisire 21 milioni di nuovi utenti in tre mesi. Una tendenza innescata dall’esplosione dello shopping da remoto e dalla crescita dei pagamenti digitali, a loro volta legati alla crisi sanitaria.