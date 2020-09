Bitcoin e crypto: PayPal per l'exchange bitFlyer

Stretta di mano siglata tra bitFlyer e PayPal: grazie alla conseguente integrazione tra i servizi i milioni di utenti europei che si affidano al sistema di pagamento (il numero è cresciuto in modo importante negli ultimi mesi) possono depositare fondi sulla piattaforma per poi acquistare criptovalute come Bitcoin in modo sicuro.

Su bitFlyer si possono comprare crypto con PayPal

Per l’exchange (attivo in Europa dal gennaio 2018) si tratta di un passo in avanti nel percorso finalizzato a rendere il trading di crypto sempre più accessibile, avvicinando anche coloro che non avendolo mai sperimentato non hanno confidenza con questo genere di operazioni. Di seguito il commento di Andy Bryant, COO di bitFlyer Europe.

Siamo lieti di offrire agli utenti la possibilità di utilizzare i propri conti PayPal per depositare fondi dedicati all’acquisto di criptovalute. Grazie all’integrazione con PayPal, bitFlyer aggiunge una nuova fonte di finanziamento ai propri utenti. Migliaia di utenti bitFlyer utilizzano già PayPal per le transazioni fiat. Ora, gli utenti possono acquistare bitcoin e altre valute crittografiche nello stesso modo.

Con l’integrazione di PayPal viene dunque offerta un’alternativa a metodi di pagamento più tradizionali già supportati come i bonifici, togliendo di mezzo le attese necessarie per vedere accreditati i fondi. Chiudiamo con le parole di Jacek Bastin, Business Strategy Manager di bitFlyer Europe.