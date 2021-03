PayPal supporta pagamenti in Bitcoin negli USA

Da fine novembre 2020 è possibile acquistare e vendere criptovalute con l’account PayPal. Ora l’azienda californiana ha annunciato lo step successivo, ovvero il supporto per i pagamenti in moneta digitale. Anche la funzionalità denominata Checkout with Crypto è riservata esclusivamente agli utenti statunitensi, ma potrebbe essere estesa ad altri paesi.

PayPal: pagamenti in Bitcoin, Ethereum e Litecoin

Le criptovalute sono già accettate da diversi siti per l’acquisto di vari prodotti, ma l’integrazione e il supporto non raggiunge ancora lo stesso livello degli altri metodi di pagamento digitale. PayPal offre ora una soluzione completa per l’acquisto di monete digitali e il loro utilizzo per i pagamenti online, dopo aver effettuato la conversione automatica in valuta tradizionale (dollari in questo caso), senza nessuna commissione aggiuntiva.

La funzionalità Checkout with Crypto accetta quattro criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Se il rivenditore non accetta dollari, PayPal effettua la conversione in moneta locale. L’opzione viene mostrata solo se nel portafoglio c’è una somma che copre la spesa di acquisto. È possibile utilizzare una solo criptovaluta per ogni acquisto.

Al termine della transazione, l’utente riceverà una ricevuta per la vendita delle criptovalute e per l’articolo acquistato. PayPal garantirà la sicurezza dell’operazione e offrirà gli stessi benefici disponibili finora, tra cui la protezione antifrode. Al momento Checkout with Crypto ha una diffusione limitata, ma è previsto il supporto da parte di altri esercenti nel corso delle prossime settimane. Non è noto se e quando arriverà in Italia.