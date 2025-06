Mesh è l'acquisizione di Bitdefender per la sicurezza delle email

Bitdefender ha appena annunciato l’acquisizione di Mesh, realtà specializzata nelle soluzioni dedicate alla sicurezza delle email. L’obiettivo dichiarato è quello di integrarne la tecnologia e i prodotti sviluppato nella piattaforma XDR (rilevamento e risposta estesa (XDR) e nei servizi MDR (rilevamento e risposta) messi a disposizione delle aziende e dell’ambito MSP (Managed Service Provider).

Bitdefender annuncia l’acquisizione di Mesh

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul tavolo per arrivare alla stretta di mano. Nel comunicato stampa giunto in redazione si legge inoltre che, come sempre accade in questi casi, il completamento della transazione è subordinato alle consuete condizioni di chiusura, incluse le necessarie approvazioni normative .

L’acquisizione giunge in un momento storico che vede l’email confermarsi il principale vettore d’attacco, nonché il punto di ingresso privilegiato per le campagne responsabili della diffusione dei ransomware, del phishing e delle frodi nel settore professionale. A confermarlo è l’Internet Crime Report 2024 (PDF) compilato da FBI, secondo il quale le aziende hanno subito perdite per quasi 2,8 miliardi di dollari nel 2024. Queste le parole di Andrei Florescu, President e General Manager di Bitdefender Business Solutions Group.

Siamo lieti di annunciare la nostra intenzione di acquisire Mesh, una mossa strategica che completerà la nostra piattaforma GravityZone XDR e rafforzerà il nostro servizio MDR per aiutare le aziende a combattere le minacce trasmesse via email in continua evoluzione.

Mesh è stata fondata nel 2020. La sua crescita è stata sostenuta dagli investitori Elkstone e Enterprise Ireland. Oggi conta migliaia di clienti finali in tutto il mondo. Prosegue Florescu.