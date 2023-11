Bitdefender Antivirus: 40% di SCONTO al Black Friday Amazon

Attiva subito Bitdefender Antivirus a soli 23,99 euro, invece di 39,99 euro. Grazie ad Amazon e al suo Black Friday ottieni questo prodotto al 40% di sconto. Una volta acquistato ti arriverà il codice di attivazione per email. La versione è l’ultima, Total Security 2024. Puoi installare la sua app multidispositivo su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente.

Bitdefender Antivirus: proteggiti con Total Security 2024

Total Security 2024 è la nuova versione del noto Bitdefender Antivirus. Pluripremiato per sicurezza ed esperienza utente semplificata, questo sistema è in grado di proteggerti non solo dai virus, ma anche da malintenzionati del web e curiosi. Infatti, la sua app – compatibile con Windows, Mac, Android e iOS – integra anche una potente VPN che rende anonime tutte le tue informazioni.

Scegli Bitdefender Total Security 2024 per privacy e sicurezza senza precedenti. Lo attivi a soli 23,99 euro, invece di 39,99 euro. Sfrutta l’ultimo giorno di Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.