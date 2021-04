Bitdefender: il Consumer Threat Landscape Report 2020

Nei giorni scorsi Bitdefender ha pubblicato il Consumer Threat Landscape Report 2020 che analizza nel dettaglio le principali minacce che prendono di mira sistemi informatici, privacy e informazioni, portando alla luce le tendenze che hanno interessato il mondo del cybercrime lo scorso anno.

È il risultato dello studio condotto su dati raccolti su base trimestrale e annuale da parte dell’infrastruttura Global Protective Network gestita dalla software house. Ecco i punti salienti.

Questo il commento di Bogdan Botezatu, Director of Threat Research and Reporting di Bitdefender, seguito da un’immagine del report che concentra l’attenzione sul fenomeno ransomware nel nostro paese.

I risultati delle analisi che abbiamo effettuato nel corso del 2020 mostrano come i consumatori si siano trovati sotto il costante attacco da parte dei criminali informatici che hanno cercato di capitalizzare la paura e l’incertezza sociale che hanno accompagnato l’emergenza sanitaria. I criminali informatici non si fermano davanti a nulla: sfruttano ogni evento eclatante e l’empatia umana per trarne vantaggi economici. Con il protrarsi della pandemia osserviamo gli attacchi evolversi costantemente con nuovi meccanismi di distribuzione del malware, attività di social engineering sempre più ingegnose e nuovi exploit.