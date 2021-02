Arriva dai ricercatori di Bitdefender un decryptor da scaricare e utilizzare in modo del tutto gratuito destinato alle vittime del ransomware Fonix, così da permettere loro di recuperare le informazioni messe sotto scacco senza dover pagare alcun riscatto. È possibile eseguire il download direttamente dal sito ufficiale della software house.

Da Bitdefender il decryptor per il ransomware Fonix

Noto agli addetti ai lavori anche come FonixCrypter o Xinof, appartiene a una famiglia di codici maligni identificata per la prima volta nel giugno 2020 e che si ritiene abbia concluso le sue attività alla fine del gennaio 2021. A darne notizia uno dei creatori pubblicando contestualmente le chiavi master e di un decryptor che può tornare utile per recuperare un file alla volta.

Come si può vedere dallo screenshot qui sopra è possibile scegliere se eseguire una scansione completa del sistema oppure limitarsi a una risorsa specifica. Per l’impiego del tool è necessario mantenere la connessione Internet attiva sul computer.