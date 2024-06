Bitdefender è in sconto del 50%: è il miglior antivirus da attivare oggi

Attivare un antivirus per proteggere smartphone, tablet e computer dalle minacce del web diventa sempre più importante e la promozione dedicata ai servizi di protezione di Bitdefender arriva al momento giusto. Tutta la gamma di Bitdefender è in sconto del 50%. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per poter attivare un nuovo antivirus completo e, allo stesso tempo leggero e in grado di proteggere senza appesantire il sistema dove viene installato.

Grazie alla promo, l’antivirus costa ora 19,99 euro per un anno, senza vincoli e con possibilità di proteggere 3 dispositivi. La versione più completa Total Security, che include anche la protezione per dispositivi mobile, è ora in sconto a 42,49 euro. Per accedere alle offerte basta visitare il sito di Bitdefender e scegliere la versione da attivare. C’è anche la possibilità di aggiungere la VPN Premium che costa 34,99 euro.

Il miglior antivirus al miglior prezzo: ecco perché scegliere Bitdefender

Bidefender garantisce una protezione di livello superiore dalle minacce del web. Si tratta, infatti, di un software antivirus in grado di mettere al sicuro i dati dell’utente e, nello stesso tempo, funzionare in modo leggero e senza appesantire il sistema dove viene installato. Questa combinazione consente al servizio di ricoprire un ruolo di primo piano per tutti gli utenti alla ricerca di un sistema di protezione efficace, sotto tutti i punti di vista.

A disposizione degli utenti ci sono diverse versioni di Bitdefender in sconto al 50%. Le opzioni sono:

Antivirus Plus per una protezione su 3 dispositivi Windows; il costo è di 19,99 euro

per una protezione su 3 dispositivi Windows; il costo è di Internet Security per una protezione su 5 dispositivi Windows; il costo è di 32,49 euro

per una protezione su 5 dispositivi Windows; il costo è di Total Security per una protezione su 5 dispositivi tra Windows, macOS, iOS e Android; il costo è di 42,49 euro

C’è anche la possibilità di aggiungere la VPN, con un costo di 34,99 euro per un anno.