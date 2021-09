Bitdefender GravityZone Business: -51€ di SCONTO

GravityZone Business Security di Bitdefender è la soluzione più completa e potente per proteggere la propria impresa, attualmente il software è disponibile con 51 euro di sconto. Proteggere il proprio business è una delle cose più importanti, perché, si sa, prevenire è meglio che curare!

Bitdefender GravityZone Business Security: i dettagli

GravityZone di Bitdefender è un software antivirus a 360° che permette di proteggere la propria azienda da tutti gli attacchi.

Il prodotto in questione si incarica di esaminare il traffico web in entrata. Inoltre, pure il traffico SSL, HTTP e HTTPS viene analizzato attentamente da questo software per prevenire eventuali download di file malevoli sull'endpoint. Questa soluzione è anche in grado di bloccare pagine web non sicure e contenenti phishing.

Il software analizza anche i dispositivi mobili che vengono utilizzati nelle varie macchine aziendali. Molto spesso, infatti, i malware o virus passano da questi device.

È possibile anche bloccare eventuali dispositivi non idonei o sconosciuti oppure autorizzare quelli riconosciuti.

Oltre a selezionare i device non dannosi è possibile fare la stessa cosa con applicazioni e programmi. In pratica, solo quelli inseriti nella whitelist potranno avviare processi ed altro.

Un’altra feature interessante che troviamo in questo software è la mitigazione di ransomware. In pratica, l’antivirus andrà a creare un backup di alcuni file in modo che possano essere sempre disponibili anche in previsione di un attacco avanzato.

Concludendo, la soluzione dedicata alle aziende di medio-piccole dimensioni è acquistabile qui a soli 145,17 euro per un anno di abbonamento grazie al nostro coupon AFFILIATES_30OFF già applicato. Con questo canone sarà possibile proteggere fino a 5 dispositivi.

Inoltre, è possibile usufruire della formula Soddisfatti o Rimborsati che permette di scaricare l’antivirus e dopo 30 giorni richiedere il rimborso.

Anche in questo caso è presente un’assistenza clienti disponibile praticamente senza sosta. È possibile infatti richiedere un supporto 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.