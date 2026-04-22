 15.000+ server e sicurezza svizzera per ProtonVPN: oggi a -70%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

15.000+ server e sicurezza svizzera per ProtonVPN: oggi a -70%

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 70% sull'abbonamento di 2 anni a ProtonVPN: scopri cosa include, non potrai più farne a meno.
15.000+ server e sicurezza svizzera per ProtonVPN: oggi a -70%
Sicurezza VPN
Non lasciarti sfuggire lo sconto del 70% sull'abbonamento di 2 anni a ProtonVPN: scopri cosa include, non potrai più farne a meno.

È in corso la promozione con il 70% di sconto sull’abbonamento di 2 anni a ProtonVPN. È la prima e l’unica Virtual Private Network sicura al mondo supportata direttamente dalla sua community, già scelta da oltre 100 milioni di persone, caratterizzata da una rigorosa politica di non conservazione dei log e conforme alle rigide regole svizzere sulla tutela della privacy. Approfittane finché sei in tempo.

Risparmia il 70% su ProtonVPN

Non lasciarti sfuggire la promozione di ProtonVPN

La sua rete globale è formata da più di 15.000 server distribuiti in oltre 120 paesi, da agganciare a piacimento per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere quello reale. La puoi configurare su 10 dispositivi a tua scelta tra smartphone, tablet e computer, per navigare, comunicare, fare streaming e giocare senza limiti di traffico o velocità (fino a 10 Gbps). Inoltre, include funzionalità extra come il blocco di pubblicità e tracker. Al pari degli altri servizi forniti da Proton è open source, così che chiunque possa controllare il codice, senza dimenticare i controlli indipendenti commissionati periodicamente. Dai un’occhiata alle pagine del sito ufficiale per conoscere tutti gli altri dettagli.

La promozione sull'abbonamento biennale di ProtonVPN

ProtonVPN ha tutto ciò che serve per la protezione di privacy e anonimato online. Grazie allo sconto del 70%, in questo momento puoi attivare l’abbonamento di 2 anni al prezzo mensile di soli 2,99 euro, meno del costo di una colazione al bar. Non devi nemmeno inserire codici o applicare coupon, la riduzione della spesa è automatica. C’è anche l’accesso all’ecosistema delle app Mail, Calendar, Drive, Docs, Pass e Wallet con 5 GB di spazio per l’archiviazione sul cloud.

Risparmia il 70% su ProtonVPN

Non è tutto: la garanzia soddisfatti o rimborsati ti consentirà di recuperare per intero la cifra spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative (ma non accadrà). È difficile chiedere di più a una Virtual Private Network.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile

La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile
NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni
La migliore VPN per l'Italia è in offerta al prezzo più basso di sempre (-79%)

La migliore VPN per l'Italia è in offerta al prezzo più basso di sempre (-79%)
VPN per l'Italia: connessione sicura e senza blocchi geografici con NordVPN

VPN per l'Italia: connessione sicura e senza blocchi geografici con NordVPN
La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile

La migliore VPN ora costa meno: ecco perché è un'occasione imperdibile
NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN in offerta speciale: ora il 76% di sconto sui piani di 2 anni
La migliore VPN per l'Italia è in offerta al prezzo più basso di sempre (-79%)

La migliore VPN per l'Italia è in offerta al prezzo più basso di sempre (-79%)
VPN per l'Italia: connessione sicura e senza blocchi geografici con NordVPN

VPN per l'Italia: connessione sicura e senza blocchi geografici con NordVPN
Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
Link copiato negli appunti