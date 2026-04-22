15.000+ server e sicurezza svizzera per ProtonVPN: oggi a -70%

È in corso la promozione con il 70% di sconto sull’abbonamento di 2 anni a ProtonVPN. È la prima e l’unica Virtual Private Network sicura al mondo supportata direttamente dalla sua community, già scelta da oltre 100 milioni di persone, caratterizzata da una rigorosa politica di non conservazione dei log e conforme alle rigide regole svizzere sulla tutela della privacy. Approfittane finché sei in tempo.

Non lasciarti sfuggire la promozione di ProtonVPN

La sua rete globale è formata da più di 15.000 server distribuiti in oltre 120 paesi, da agganciare a piacimento per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere quello reale. La puoi configurare su 10 dispositivi a tua scelta tra smartphone, tablet e computer, per navigare, comunicare, fare streaming e giocare senza limiti di traffico o velocità (fino a 10 Gbps). Inoltre, include funzionalità extra come il blocco di pubblicità e tracker. Al pari degli altri servizi forniti da Proton è open source, così che chiunque possa controllare il codice, senza dimenticare i controlli indipendenti commissionati periodicamente. Dai un’occhiata alle pagine del sito ufficiale per conoscere tutti gli altri dettagli.

ProtonVPN ha tutto ciò che serve per la protezione di privacy e anonimato online. Grazie allo sconto del 70%, in questo momento puoi attivare l’abbonamento di 2 anni al prezzo mensile di soli 2,99 euro, meno del costo di una colazione al bar. Non devi nemmeno inserire codici o applicare coupon, la riduzione della spesa è automatica. C’è anche l’accesso all’ecosistema delle app Mail, Calendar, Drive, Docs, Pass e Wallet con 5 GB di spazio per l’archiviazione sul cloud.

Non è tutto: la garanzia soddisfatti o rimborsati ti consentirà di recuperare per intero la cifra spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative (ma non accadrà). È difficile chiedere di più a una Virtual Private Network.