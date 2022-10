Bitdefender Premium Security: subito 80€ di sconto a te riservato

L’offerta è davvero eccezionale e ti consigliamo di non lasciartela sfuggire: su Bitdefender Premium Security hai subito 80 euro di sconto a te riservato per avere in un colpo solo la migliore protezione, una VPN illimitata, un Password Manager, supporto prioritario e compatibilità multipiattaforma.

Esatto, se lo acquisti adesso puoi avere immediatamente l’offerta e pagare un anno di protezione per dieci dispositivi diversi ad un prezzo veramente eccezionale. Inoltre, puoi comunque sfruttare una prova gratuita di 30 giorni prima di decidere.

Ok, ho scelto Bitdefender Premium Security: cosa ottengo?

Il pacchetto di sicurezza e privacy premium di Bitdefender è decisamente uno dei più completi che puoi trovare in rete, specialmente a questo prezzo. Acquistandolo adesso con 80 euro di sconto ricevi subito:

La miglior tecnologia di rilevamento per fermare persino le minacce elettroniche più recenti e sofisticate

per fermare persino le minacce elettroniche più recenti e sofisticate Traffico VPN illimitato e protetto per garantirti una completa privacy online

e protetto per garantirti una completa privacy online Un password manager completo di tutte le funzionalità utili per mantenere al sicuro le tue credenziali

completo di tutte le funzionalità utili per mantenere al sicuro le tue credenziali Protezione assicurata da ransomware multi-livello per mantenere i tuoi file sempre al sicuro

per mantenere i tuoi file sempre al sicuro Nessun rallentamento sui tuoi dispositivi grazie ad una ottimizzazione del software eccezionale

Priorità nel supporto tecnico

Come si posiziona Bitdefender rispetto ad altri marchi di sicurezza informatica? Benissimo, perché si è classificato al primo posto sia per quanto riguarda la “Miglior protezione dalle infezioni“, sia per le statistiche che concernono “Il minor impatto sulle prestazioni“. Hai praticamente il miglior compromesso possibile tra sicurezza e performance.

Ancora una volta, ripetiamo, hai subito 80 euro di sconto se scegli adesso la protezione annuale di Bitdefender Premium Security. Lo provi per 30 giorni gratis, proteggi 10 dispositivi e poi decidi se proseguire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.