Bitdefender: le minacce informatiche di maggio 2022

Puntuale come sempre, il team di Bitdefender ha pubblicato la versione di giugno del report Threat Debrief, relativo alle minacce informatiche rilevate nel mese di maggio e ai bersagli presi di mira. Le informazioni condivise si basano sulla telemetria registrata della rete globale, composta da centinaia di milioni di endpoint, sia aziendali sia privati.

Il report Threat Debrief di Bitdefender: maggio 2022

Il primo dato che balza all’occhio è inerente all’ambito dei ransomware. Il 65% di quelli individuati fa riferimento a due gruppi ritenuti defunti da esperti e addetti ai lavori ovvero WannaCry (36%) e GandCrab (29%). Come è possibile? La spiegazione è in verità piuttosto semplice: lo stesso codice è impiegato da altre gang attive oggi. Inoltre, continuano a essere intercettate campagne automatiche lanciate tempo fa e mai interrotte. Seguono con percentuali ben inferiori Robin (10%), Phobos e Cerber (entrambi al 6%).

A livello geografico, questo tipo di minaccia colpisce principalmente gli Stati Uniti (27%), il Brasile (16%) e l’India (13%). Bisogna comunque tenere in considerazione che si tratta di tre grandi paesi. Per quanto riguarda l’Italia, si trova al quinto posto di questa poco invidiabile classifica, insieme a Germania e Iran (8% per i tre paesi). Ad essere preso di mira con maggiore frequenza è il settore di istruzione e ricerca (22%).

Passando invece all’ambito Android, i due trojan più rilevati sono risultati Downloader.DN e SMSSend.AYE (71% della quota totale). Infine, il 36% dei domini oggetto di spoofing è in qualche modo legato al mondo delle criptovalute. Per tutti gli altri dettagli e per ulteriori statistiche rimandiamo alla consultazione del report completo.

