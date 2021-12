Bitdefender Total Security blocca la variante Omicron

Da qualche giorno è in corso una campagna di phishing che sfrutta l'attenzione mediatica sulla variante Omicron del COVID-19 per ingannare gli utenti e installare malware sul dispositivo. Gli esperti di Bitdefender, che hanno scoperto attacchi in vari paesi, consigliano di utilizzare una soluzione di sicurezza adeguata, come Total Security.

Total Security blocca il phishing Omicron

Bitdefender Total Security non blocca la variante Omicron (ovviamente), ma i malware distribuiti attraverso un documento, allegato alle email, che installa sul computer il trojan GuLoader. Quest'ultimo scarica da un server remoto il noto info-stealer FormBook che permette di rubare le credenziali di login e altri dati bancari.

La suite di sicurezza, compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, offre la protezione contro gli attacchi di phishing, lo spam e le frodi online. Può inoltre rilevare siti web infetti e ogni tipo di minaccia in tempo reale, inclusi i famigerati ransomware, per i quali è disponibile una protezione multi-livello.

Internet Security include anche numerosi tool per la privacy, tra cui una VPN (200 MB al giorno). Il software impedisce inoltre l'accesso a webcam e microfono, blocca i tracker e rileva i link pericolosi pubblicati sui social network. Non mancano il firewall, il password manager e il controllo parentale.

Diverse funzionalità consentono infine di evitare un uso eccessivo delle risorse hardware e di incrementare l'autonomia della batteria. L'abbonamento per un anno e cinque dispositivi può essere sottoscritto a 34,99 euro, invece di 79,99 euro (sconto del 56%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal.