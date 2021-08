Bitdefender Total Security: meno di 24 euro su Amazon

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti dalla stampa specializzata e dalla nota AV-Comparatives, grazie alle sue ottime caratteristiche. Gli utenti interessati alla soluzione di sicurezza sviluppata dalla software house rumena possono approfittare dell'attuale offerta di Amazon. La suite Bitdefender Total Security è infatti disponibile al prezzo di 23,48 euro (abbonamento annuale per cinque dispositivi).

Bitdefender Total Security: sconto del 26%

Total Security è la soluzione più completa tra quelle offerte da Bitdefender. Anche se la maggioranza delle funzionalità è disponibile su Windows, gli utenti possono utilizzare il software per proteggere anche macOS, Android e iOS. In base ai dati di AV-TEST, Total Security è la suite che garantisce la migliore sicurezza, in quanto può rilevare ogni tipo di minaccia, tra cui i sempre più diffusi ransomware.

Può individuare malware in tempo reale, identificare attività sospette, bloccare l'accesso a siti pericolosi (ad esempio quelli di phishing), filtrare lo spam ricevuto via email e segnalare eventuali vulnerabilità del sistema operativo. Sono inoltre presenti un firewall, il password manager, il controllo parentale e una VPN (fino a 200 MB al giorno) per la navigazione anonima.

Total Security impedisce inoltre l'accesso non autorizzato a webcam e microfono, blocca i tracker, distrugge i file senza lasciare tracce, protegge i dati della carta di credito e include un browser sicuro che può essere sfruttato per le operazioni bancarie.

L'abbonamento per un anno, valido per cinque dispositivi, viene offerto da Amazon a 23,48 euro (sconto del 26%). In realtà lo sconto è molto più alto, in quanto il prezzo standard del software è 79,99 euro. L'utente riceverà una scheda con il codice di attivazione da inserire al momento della registrazione sul sito Bitdefender Central.