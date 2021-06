Bitdefender Total Securuty 2021: solo 20 euro

Offerta da non perdere per una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato. La suite Bitdefender Totale Security 2021 può essere acquistata su Amazon a soli 19,99 euro. Il risparmio è notevole, considerato che il prezzo di listino è 79,99 euro. L'abbonamento di un anno è valido per cinque dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS).

Bitdefender Total Security 2021: sconto del 75%

Bitdefender Total Security è la soluzione più completa dell'azienda rumena. Il componente principale è ovviamente l'antivirus che offre la massima protezione contro ogni tipo di minaccia. Una specifica funzionalità permette di bloccare i pericolosi ransomware attraverso un approccio multilivello. Il software evita l'accesso a siti infetti, rileva i tentativi di phishing e truffa, filtra lo spam via email e segnala eventuali vulnerabilità del sistema operativo.

Non mancano il firewall, il controllo parentale, il password manager e la VPN (200 MB al giorno). Total Security impedisce inoltre l'accesso non autorizzato a webcam e microfono, blocca i tracker, distrugge i file senza lasciare tracce, protegge i dati della carta di credito e include un browser sicuro che può essere sfruttato per le operazioni bancarie.

L'impatto sulle prestazioni è minimo perché la parte più pesante della scansione avviene sul cloud. Ci sono specifici profili per gioco, film e lavoro che evitano la visualizzazione di avvisi fastidiosi e mettono in pausa le operazioni in background meno importanti. Eventualmente è possibile ottimizzare le prestazioni del dispositivo.

Un anno di abbonamento per 5 dispositivi costa 19,99 euro, invece di 79,99 euro (sconto del 75%). L'utente riceverà da Amazon una scheda con il codice di attivazione da inserire al momento della registrazione sul sito Bitdefender Central.