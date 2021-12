BitMart, attacco all'exchange: criptovalute rubate

Nel fine settimana, il numero uno della piattaforma BitMart ha confermato via Twitter che l'exchange ha subito un attacco. Rimangono al momento ignoti gli autori, fuggiti con un bottino valutato complessivamente in circa 196 milioni di dollari in criptovalute.

Il messaggio pubblicato dal CEO fa riferimento a una violazione che ha interessato gli hot wallet di ETH e BSC, trasferendo verso gli indirizzi dei criminali token di SHIB, USDC e altri asset. I fondi sono transitati attraverso i servizi 1inch e Tornado Cash, con quest'ultimo che incrementa la privacy dei movimenti generati nel territorio crypto, di conseguenza rintracciarli non sarà cosa facile. La società ha deciso di sospendere ogni operazione di trading finché l'indagine in corso non avrà fatto luce sull'accaduto.

1/3 We have identified a large-scale security breach related to one of our ETH hot wallets and one of our BSC hot wallets. At this moment we are still concluding the possible methods used. The hackers were able to withdraw assets of the value of approximately USD 150 millions.

— Sheldon Xia (@sheldonbitmart) December 5, 2021