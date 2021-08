È iniziato il Summer Cashback di Bitpanda: la promo per l'Italia

Investire in estate, conviene, grazie alla promozione Summer Cashback di Bitpanda valida per tutto il mese di agosto. In breve, tutte le commissioni generate da qui al 31, caricando il proprio account con carte Mastercard o Visa, daranno diritto a un rimborso che sarà poi erogato a settembre.

Bitpanda: la promo Summer Cashback per l'Italia

Per chi ancora non ha un account, bastano cinque minuti per crearne uno e accedere così subito a una ricca offerta di criptovalute, azioni frazionate, metalli preziosi, EFT e indici crypto. Trovi ogni dettaglio sui singoli asset nel nostro approfondimento dedicato.

Dal 1 al 31 agosto 2021, 12:00 CET ricarica quante volte vuoi il tuo account Bitpanda con la tua carta di debito o credito Mastercard e Visa per mettere i tuoi risparmi al lavoro, mentre tu ti rilassi sotto l’ombrellone. Per partecipare alla promozione dovrai avere un profilo Bitpanda completamente verificato e registrato, e avere come paese di residenza verificata l’Italia.

Il Summer Cashback sarà erogato sotto forma di Bitpanda Ecosystem Token, emesso sulla blockchain di Ethereum come ERC-20, utilizzabile per l'accesso a incentivi e benefit come uno sconto fino al 20% sul pagamento di sovrapprezzi e commissioni di trading.

A partire dal 1 settembre 2021 ed entro 14 giorni dalla fine del periodo della promozione, trasferiremo nel tuo wallet BEST la cifra corrispondente al rimborso, in BEST. Il valore del token BEST sará determinato dal valore di mercato giornaliero della coppia di trading BEST/EUR, nei 14 giorni considerati.

Che tu voglia gestirei tuoi investimenti sotto l'ombrellone, dall'ufficio o dalla comodità del tuo salotto, poco cambia: il Bitpanda Summer Cashback è per tutti.