Sei intenzionato a investire in criptovalute, azioni o metalli? Orientarsi tra le molte piattaforme che lo consentono non è semplice, soprattutto per chi muove i suoi primi passi nel mondo del trading online. La cosa più importante è affidarsi a una realtà sicura e fidata: Bitpanda è un servizio di brokeraggio facile da usare e adatto anche ai principianti, che vanta anni di esperienza nel settore, la piena conformità a tutti i requisiti per operare nel territorio finanziario e una totale trasparenza nella comunicazione con l'utente. Permette di scegliere tra oltre 100 asset digitali e i suoi 2 milioni e mezzo di clienti possono contare sul costante supporto di un team composto da più di 400 professionisti distribuiti in tutta Europa e finalmente anche in Italia. Vediamo come funziona.

Investire con Bitpanda: come funziona

La prima cosa da fare per creare e iniziare a gestire il proprio portafogli è registrare un account gratuito. Sono sufficienti pochi minuti e si è pronti a cominciare. Ogni transazione può essere effettuata dall'interfaccia accessibile via browser all'indirizzo bitpanda.com/it oppure mediante le applicazioni mobile per Android e iOS. Superato questo primo step si può iniziare.

Vediamo quali sono gli asset disponibili su Bitpanda, accessibili per investimenti a partire da € 1,00, con indici continuamente aggiornati in tempo reale.

Crypto : Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Ripple, Litecoin, Tron, BitTorrent (elenco completo);

: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Ripple, Litecoin, Tron, BitTorrent (elenco completo); Criptoindici : BCI25, BCI10, BCI5;

: BCI25, BCI10, BCI5; Azioni frazionarie : Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Tesla, Visa, Mastercard, NVIDIA, Adobe, PayPal, Walt Disney, Netflix, Coca-Cola (elenco completo);

: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Tesla, Visa, Mastercard, NVIDIA, Adobe, PayPal, Walt Disney, Netflix, Coca-Cola (elenco completo); EFT : iShares MSCI World, Lyxor Core DAX, iShares NASDAQ 100, iShares MSCI Emerging Markets (elenco completo);

: iShares MSCI World, Lyxor Core DAX, iShares NASDAQ 100, iShares MSCI Emerging Markets (elenco completo); metalli preziosi: oro, argento, palladio, platino.

Sul fronte delle criptovalute, a ogni moneta digitale è dedicata una scheda approfondita con dettagli sulla sua storia e un grafico che mostra in modo chiaro le variazioni del prezzo. Ecco ad esempio quella di Bitcoin.

Il capitale controllato può essere disinvestito o speso in qualsiasi momento grazie anche alla Bitpanda Card, una carta di debito funzionante su circuito Visa, accettata ovunque e con zero commissioni.

Tra le molte funzionalità è da segnalare Bitpanda Savings, che consente di impostare un piano di risparmio personale, in grado di effettuare acquisti in modo del tutto automatico alla data e all'ora impostate, associando in maniera semplice l'IBAN del proprio conto corrente bancario italiano. L'opzione permette di attenuare la volatilità del mercato attraverso la costante acquisizione di una risorsa, così da risentire meno delle fluttuazioni periodiche che interessano il valore dei beni. Il processo di configurazione è guidato ed estremamente semplice, alla portata di tutti: sono sufficienti pochi step.

Accedere all'account;

selezionare “Piano di risparmio” e selezionare il portafogli della risorsa da comprare;

scegliere la valuta e una modalità di pagamento;

definire l'importo e la frequenza.

A questo si aggiunge Bitpanda Swap per scambiare una risorsa digitale con un'altra (ad esempio da Bitcoin a Ethereum o viceversa) in modo istantaneo, senza limiti alle transazioni.

Da non dimenticare inoltre il sistema di ricompense BEST (Bitpanda Ecosystem Token) da impiegare nelle operazioni. Un programma fedeltà accessibile semplicemente verificando il proprio account ed eseguendo almeno una transazione su base mensile.

Le commissioni Maker e Taker su Bitpanda Pro sono solo dello 0,05%. Più alto è il tuo volume di trading, più basse sono le tue commissioni. Paga in BEST le tue commissioni di trading e riceverai uno sconto supplementare del 20% su tutto l'importo. Bitpanda Pro tra le altre cose mette a disposizione API utili all'integrazione di bot per il trading, key account manager dedicati e un servizio di supporto attivo 24/7.

Bitpanda Academy per imparare e migliorare

Trova posto su Bitpanda anche una piattaforma di eLearning, costantemente aggiornata e presto disponibile anche in italiano, grazie alla quale apprendere i principi degli investimenti online, come gestire le proprie finanze e quali asset scegliere. Ci sono decine di lezioni da seguire, ognuno con i propri ritmi. Non manca nemmeno un quiz per principianti da completare per ricevere un credito pari a € 5,00.

Sicurezza e affidabilità: zero compromessi

Come scritto in apertura, l'affidabilità di Bitpanda è certificata dalla conformità alla direttiva AML5 e dal fatto che i fondi sono conservati in portafogli offline sicuri. Inoltre, Bitpanda è una società d'investimento disciplinata dalla direttiva MiFID II con licenza PSD2. Le migliaia di recensioni su Trustpilot, con una valutazione complessiva pari a 4,5/5 stelle, mettono infine in evidenza anzitutto la semplicità di utilizzo per i principianti e l'usabilità del servizio.