Bitpanda Savings, l'utile piano di investimento automatico e ricorrente

Per chi mastica di criptovalute, probabilmente la piattaforma d'investimento ed exchange Bitpanda non ha bisogno di presentazioni. Forse però non tutti conoscono un servizio interessante che offre: Bitpanda Savings. Bitpanda Savings si distingue dai soliti servizi di investimento sulle criptovalute, poiché consente di creare un vero e proprio piano di risparmio automatizzato e ricorrente.

Come vedremo, infatti, ciò che occorre fare è scegliere data e ora nelle quali si vuole acquistare una certa criptovaluta o gli altri asset consentiti. Con possibilità anche di effettuare modifiche in itinere e di avviare più piani di risparmio. Scopriamo tutte le altre funzioni di Bitpanda Savings e se conviene utilizzarlo per le proprie attività.

Che cos'è Bitpanda Savings?

Bitpanda ha pensato di rendere semplice ed automatizzato l'investimento in criptovalute. Oltre che ovviamente sicuro. Oltre alle crypto risorse, potrai anche investire su indici di criptovalute e azioni frazionarie.

Per farlo, la funzione Bitpanda Savings consente agli utenti di scegliere l'ora e la data nelle quali acquistare una delle criptovalute selezionabili. O gli altri strumenti previsti. Il sistema provvederà poi a concretizzare l'investimento.

Possiamo parlare di un piano di risparmio di tipo automatizzato e ricorrente, con la seguente cadenza:

settimanale

bisettimanale

mensile

E' possibile anche scegliere più date nella stessa settimana o nello stesso mese. E a diversi orari. Così come creare più piani di risparmio e modificarli in corso d'opera se non ci soddisfa.

Ed ancora, puoi anche decidere di mettere in pausa il piano o i piani di risparmio, per poi riprenderli quando vorrai.

Bitpanda Savings: asset disponibili

Quali sono gli asset disponibili su Bitpanda Savings? Al momento della scrittura sono i seguenti:

Criptovalute Metalli Indici di criptovalute Azioni frazionate ETF

Scopriamoli nel dettaglio.

Criptovalute

Le principali criptovalute disponibili su Bitpanda Savings sono:

Bitcoin BTC,

Ethereum ETH,

Tether USDT,

Cardano ADA,

Ripple XRP,

USD Coin USDC,

Doge DOGE,

Tante anche le altre presenti, ad esempio: Polkadot DOT, Uniswap UNI, Litecoin LTC, Bitcoin Cash BCH, Solana SOL, Chainlink LINK, Internet Computer ICP, Stellar XLM, Ethereum Classic ETC, Vechain VET, Filecoin e moltre altre.

Criptoindici

Bitpanda Savings prevede anche i Cripto Index, pensati per investire nell'intero mercato delle criptovalute.

Si tratta infatti di panieri definiti di criptovalute selezionate, che si possono acquistare, vendere o scambiare con un solo clic. Inoltre, grazie alla funzione “riequilibrio“, il wallet si adegua con cadenza mensile alle informazioni di mercato più aggiornate.

Sono dunque simili agli indici azionari, panieri che includono le azioni e sono riequilibrati in base alle performance di mercato.

Bitpanda Crypto Index 25 BCI25 Bitpanda Crypto Index 10 BCI10 Bitpanda Crypto Index 5 BCI5

Azioni

Queste le azioni disponibili su Bitpanda Savings:

Apple AAPL,

Microsoft MSFT,

Amazon AMZN,

Alphabet GOOGL,

Facebook FB,

Tra i tantissimi titoli acquistabili troviamo anche ad esempio: Tesla TSLA, Alibaba BABA, Visa V, Nvidia NVDA, LVMH MC, Mastercard MA, Paypal PYPL, Walt Disney DIS, Adobe ADBE, Exxon Mobil e molti altri

Come si evince da questo elenco la scelta è davvero varia ed ovviamente l'elenco può essere soggetto a continui aggiornamenti.

ETF

Vediamo quali sono gli Exchange-traded fund disponibili su Bitpanda Savings. Ricordandoti che si tratta di panieri che replicano l'andamento di un insieme di asset sottostanti legato ad un determinato settore.

iShares MSCI World MSCI-WORLD

Lyxor Core DAX DAX

iShares NASDAQ 100 NASDAQ100

iShares MSCI Emerging Markets MSCI-EM

iShares EURO STOXX 50 EUROSTOXX50

iShares S&P 500 S&P500

iShares FTSE100 FTSE100

Metalli

E' possibile investire in modo automatizzato anche sulle materie prime, chiamate in gergo commodities. Divisibili in Hard e Soft, i primi sono quelli che si reperiscono dal sottosuolo (petrolio, gas, metalli preziosi), i secondi in superficie (prodotti agricoli o derivati animali).

Per ora, Bitpanda Savings prevede solo i metalli. Ecco quali al momento della scrittura:

Gold XAU

Silver XAG

Palladium XPD

Platinum XPT

Bitpanda Savings: metodi pagamento e prelievo

I piani di investimento automatico su Bitpanda sono facili e veloci da configurare. Puoi utilizzare come metodo di pagamento una carta di credito o un Bonifico bancario SEPA.

Vediamo nel dettaglio quali sono i metodi di prelievo e pagamento di Bitpanda Savings.

Bonifico bancario SEPA

Portafoglio con valute fiat (euro, franco svizzero, sterlina inglese e dollaro USA)

Carta di credito e di debito (Visa/Mastercard, solo depositi)

Bonifico SOFORT

NETELLER

Skrill

GIROPAY/EPS (solo depositi)

I tempi di accredito variano in base alla metodologia prescelta.

Come funziona Bitpanda Savings?

Abbiamo più volte parlato di semplicità. Già perché Bitpanda Savings ha proprio tra i suoi principali vantaggi proprio questo.

Vediamo i passaggi da eseguire per impostare un piano di risparmio:

Accedi al tuo (se non ne hai uno, dovrai ovviamente crearlo, ma ti ci vorrà poco tempo) ed eventualmente verifica l’account qualora tu non l’abbia ancora fatto (conviene farlo perchè ti sarà richiesto al momento del prelievo, quindi meglio togliersi subito il pensiero) Pigia su “Piano di risparmio” Seleziona il portafoglio della risorsa digitale che hai intenzione di comprare Seleziona la valuta (al momento della scrittura sono disponibili EUR, USD, CHF, GBP, TRY) Scegli un'opzione di pagamento a te più congeniale Scegli l'importo e la frequenza del tuo piano di risparmio (abbiamo detto settimanale, bisettimanale o mensile) Pigia su Conferma Pigia su “Vai al riepilogo”, che ti consente anche di verificare che tutto sia come desideri Conferma il pagamento presso il fornitore di servizi di pagamento prescelto (ti si aprirà una nuova finestra)

Hai concluso l’operazione.

Come creare un account

Se non hai ancora un account Bitpanda, non scoraggiarti. Ti diciamo come fare.

Clicca su “Sign up” posto in alto a destra del sito Compila i campi richiesti con i tuoi dati, o in alternativa registrati con un account Social Scegli una password sicura e inattaccabile e una email Completata l’iscrizione è possibile passare alla verifica dei documenti e del numero di cellulare. Clicca su “Verification” posto nel menù a sinistra della home page. In base alla tipologia di verifica che si vuole avere del conto (bronze, silver o gold) bisogna completare gli step che Bitpanda fornisce. Scorrendo la pagina si possono verificare i dettagli (prelievo/deposito e acquisto/vendita) del tipo di account che è stato verificato.

Bitpanda Savings conviene?

Quando si parla di investimento e risparmio, non esiste un servizio che vada bene per tutti. Dipende dalle proprie ambizioni, possibilità, aspetti caratteriali. Quindi, da quanto si vuole guadagnare o risparmiare, nonché dalla propria pazienza nel far fruttare gli investimenti o i risparmi.

Bitpanda Savings è una strategia a basso rischio, molto metodica e ponderata. Non servono conoscenze eccessivamente avanzate ed un vantaggio è sicuramente il fatto che ci si mette a riparo dalla volatilità dei mercati.

Proprio perché, essendo a cadenza mensile, ci si mette al riparo dalle fluttuazioni giornaliere o settimanali tipiche di asset estremamente volatili come le criptovalute.

Infine, utilizzerai il servizio di uno degli Exchange più importanti del mondo: Bitpanda. Che descriviamo in breve di seguito.

Bitpanda è affidabile?

Bitpanda è un Exchange fondato a Vienna (Austria, una geolocalizzazione singolare dato che gli Exchange principali in genere sono americani o asiatici) nel 2014 con l’obiettivo di rendere gli investimenti accessibili a tutti. Reinventando il significato della parola “investimento”, creando prodotti finanziari semplici e facili da usare per tutti.

Ad oggi conta oltre 400 membri nel team, provenienti da quasi 50 paesi diversi, e presto sarà operativo un ufficio anche a Milano, con un team tutto italiano. Nonché oltre 2 milioni e mezzo di utenti iscritti. Vanta una licenza di provider di servizi di pagamento PSD2, una sicurezza all’avanguardia e un’esperienza utente semplificata.

I fondatori sono totalmente riconoscibili sul sito, con tanto di account Twitter che ne attesta la veridicità (non proprio come tante truffe). Parliamo di:

Eric Demuth, CEO, account Twitter: @eric_demuth

Paul Klanschek, CEO, account Twitter: @TwinWinNerD

Christian Trummer, CTO, account Twitter: @christiant5r

Bitpanda Savings opinioni

Cosa ne pensano gli utenti che usano Bitpanda Savings del servizio?

Su Google Play store la app vanta una media di 4.5 su quasi 17mila recensioni.

Le recensioni da 5 stelle, che rappresentano la netta maggioranza, ne esaltano tutta la comodità di avere i propri investimenti facilmente a portata di mano. Mentre le recensioni più critiche si riferiscono in special modo ai tempi di approvazione dei documenti inviati troppo lenti.

Su App store la media feedback è ancora più alta: 4.8 su quasi 3mila feedback.

Anche qui si esalta soprattutto la comodità, mentre le recensioni negative si riferiscono soprattutto alle commissioni.