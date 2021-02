BitPay porta le criptovalute in Apple Pay

BitPay ha annunciato che gli utenti statunitensi possono aggiungere la loro carta Mastercard prepagata al Wallet di Apple e utilizzarla per effettuare acquisti con Apple Pay. La particolarità è rappresentata dal tipo di valuta utilizzata, ovvero Bitcoin e altre monete digitali.

BitPay: criptovalute in Apple Pay

L’app BitPay Wallet consente agli utenti di gestire e spendere le criptovalute, ma offre anche la possibilità di convertirle in dollari per utilizzare la BitPay Card. L’azienda statunitense ha deciso di offrire un’altra opzione con il supporto per Apple Pay nella versione 12.1.0 per iOS. In futuro (entro fine marzo) è prevista l’aggiunta di Google Pay e Samsung Pay alla corrispondente app per Android.

L’uso delle monete digitali tramite il servizio di pagamento contactless dell’azienda di Cupertino permetterà di incrementare il numero di transazioni, grazie alla popolarità di Apple Pay. Per una curiosa coincidenza, all’inizio del mese sono trapelate le prime indiscrezioni sulla realizzazione di un exchange di criptovalute da parte di Apple.

La BitPay Prepaid Mastercard viene ricaricata con criptovalute che sono istantaneamente convertite in moneta corrente. Gli utenti possono quindi usare il denaro per acquisti nei negozi, online e in-app o per prelevare contanti agli ATM. In attesa di ricevere la carta fisica è possibile aggiungere una carta virtuale ad Apple Pay.

BitPay supporta Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether e quattro stablecoin collegate al dollaro: USDC, GUSD, PAX BUSD. Recentemente anche Mastercard ha annunciato il supporto per le criptovalute nella sua rete.