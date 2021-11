Bitrix24, la nuova era dell'ufficio remoto: tutte le novità

Bitrix24 ha annunciato nelle scorse ore una serie di importanti novità nel proprio modo di pensare non solo l'ufficio remoto, ma più specificatamente il nuovo modo di lavorare da remoto delle aziende di oggi. Non basta infatti sostituire la compresenza con strumenti di comunicazione real-time: occorre ripensare a fondo le dinamiche lavorative e mettere a disposizione delle aziende (oltre 10 milioni quelle già affidatesi ai servizi Bitrix24 in tutto il mondo) tool completi, integrati, efficienti e tali da consentire al team di lavoro di esprimere al meglio le proprie potenzialità. C'è da ripensare a fondo l'intero flusso operativo, facendo in modo che ogni singola problematica trovi risposta in un servizio in grado di asservirne le esigenze.

Questo ha voluto portare avanti Bitrix24: nuove risposte per le nuove domande emergenti. Guarda qui il video dell'annuncio, utile a comprendere facilmente l'intera summa delle novità previste in questa nuova major release di Bitrix24, dopodiché iscriviti gratis per provare la piattaforma:

Bitrix24, tutte le novità

Nascono da questo principio le novità che Bitrix24 ha messo in fila con questa importante major release autunnale, di cui elenchiamo a seguito i cardini principali.

Gestione dell'inventario

Un grosso passo avanti è stato compiuto al fine di rendere più semplice la gestione dell'inventario direttamente all'interno della piattaforma. Nello specifico ora la piattaforma contempla:

tracciabilità completa dal fornitore al cliente

gestione di diversi magazzini attraverso un'unica dashboard

ordini e aggiornamenti dell'inventario in tempo reale

piena integrazione con il CRM e l'intero catalogo dei prodotti Bitrix24

Il valore dato dall'integrazione è inestimabile poiché concentra in un flusso solo tutto ciò che un'impresa deve tenere sotto osservazione in ogni singola vendita ed in ogni singola spedizione.

Scrum integrato

Gli strumenti Scrum professionali (backlog, sprint, story point, etc.) sono ora integrati con le chat, riunioni online e commenti. Così facendo Bitrix24 scommette sulle capacità della piattaforma di accentrare e gestire le comunicazioni, promettendo in tal senso:

piena gratuità del servizio per un massimo di 5 team

possibilità di naturale migrazione dei dati da Jira o Asana

integrazione con le chat e le riunioni online di Bitrix24

personalizzazione per ogni tipo di business

Questo elemento è molto importante proprio ai sensi dell'integrazione, poiché funge da collante tra i vari servizi Bitrix24, mette ordine tra i processi e ottimizza i flussi di lavoro tassello dopo tassello.

Meeting brief: addio recap

Dai valore alle tue riunioni ed estrapola tutto il valore possibile dal tempo investito nelle stesse: ogni riunione online diventa automaticamente un piano d'azione, così che la riunione risulti più produttiva e mirata, senza perdita di tempo e del focus che ha portato a fermare i lavori per discutere uno specifico tema. Come?

durante la riunione online con Bitrix24 apri un file di testo dal menu della chiamata; con il prosieguo della riunione il file può essere modificato con note, idee, decisioni assunte e appunti di vario tipo; il file può essere modificato da tutti i partecipanti seduta stante; al termine della chiamata il file viene automaticamente inviato nella chat: niente più “recap”, ci pensa Bitrix24.

Gestione fatture

Puoi creare fatture con un click, puoi aggiungere campi personalizzabili, puoi avviare una fatturazione automatizzata basata su regole preimpostate, puoi attingere ad una interfaccia migliorata: il servizio si è fatto così più business-friendly, così da consentire una gestione del processo di fatturazione e gestione delle fatture ben più efficiente e rapido.

Instant WhatsApp

L'integrazione con WhatsApp è stata notevolmente migliorata: d'ora in poi, gli utenti di Bitrix24 non dovranno avere un account WhatsApp Business per ottenere il massimo vantaggio da questa integrazione. Con il nuovo Instant Whatsapp, è facile collegare un account standard di WhatsApp al CRM e al Contact Center di Bitrix24 per ottenere nuovi clienti e generare vendite attraverso un altro canale. L'azienda non deve pensare ad altro se non a sviluppare prodotti di qualità, identificare la clientela potenziale e concludere affari: al resto ci pensa Bitrix24.

BI Analytics

Grazie alle novità introdotte con la nuova release, con Bitrix24 puoi creare report Microsoft PowerBI o Google Data Studio basati sui dati CRM (lead, offerte, conversioni) direttamente all'interno del tuo account. Aggiornamenti in tempo reale e report visivi completano il quadro di uno strumento di grande importanza per il monitoraggio continuo delle performance.

Ora tocca a te

Le novità sono tutte descritte in dettaglio su questa pagina.

Iscriversi a Bitrix24 è gratis e consente di mettere mano alle varie funzioni, per toccare dal vivo ciò che può rappresentare per la propria realtà professionale. Grazie alle funzioni annunciate in queste ore, la piattaforma è ora più completa e coordinata, garantendo un solo riferimento per tutto ciò di cui il tuo ufficio remoto abbisogna. Non devi far altro che pensare ai tuoi clienti e ai tuoi prodotti, insomma: al resto ci pensa Bitrix24.

