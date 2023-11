Black Friday 2023: i dispositivi Amazon in sconto

Vuoi uno smart speaker o uno smart display per rendere intelligente la tua casa, grazie al supporto di Alexa? La Settimana del Black Friday al via oggi su Amazon è l’occasione giusta. Qui è dove passiamo in rassegna i migliori sconti già attivi sui prodotti del marchio dedicati alla casa, ma non solo.

I migliori sconti del Black Friday sui prodotti Amazon

Partiamo da Echo Dot di quinta generazione, lo smart speaker con Alexa adatto per ogni stanza della casa: il suo prezzo è crollato.

In forte sconto anche il più piccolo e compatto Echo Pop, da poco nel catalogo, ma già capace di conquistare molti.

La terza generazione di Echo Show 5 è protagonista di un’offerta davvero ghiotta, aggiungendo la componente visiva all’interazione con Alexa.

Lo stesso vale per il più recente Echo Show 8, grazie alla promozione in corso, ideale se si desidera una diagonale più grande.

Non è ancora sufficiente? Nessun problema, c’è lo sconto sul modello Echo Show 10 di terza generazione.

Chi ama leggere troverà pane per i suoi denti nell’offerta sul Kindle con schermo da 6 pollici ad alta risoluzione.

Degno di nota anche il taglio del prezzo per Kindle Scribe, dotato di funzionalità da taccuino digitale.

Must have al volante, la seconda generazione di Echo Auto oggi in forte sconto porta Alexa a bordo del veicolo.

Non potevano mancare le offerte sulla serie Fire TV Stick per l’intrattenimento multimediale, a partire da soli 24,99 euro.

Per la videosorveglianza della casa, suggeriamo di considerare la promozione su Blink Mini.

Concludiamo la carrellata con la presa intelligente Smart Plug proposta oggi a un prezzo davvero accessibile.

Quelli elencati sono solo alcuni degli affari da cogliere al volo in questa prima giornata della Settimana del Black Friday su Amazon. Per sfogliarli tutti non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata sull’e-commerce.

