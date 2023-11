Black Friday 2023: i mouse Logitech a prezzi incredibili

Da quelli professionali ai modelli per il gaming, i mouse Logitech sono protagonisti oggi su Amazon con sconti interessanti per il Black Friday. Qui è dove segnaliamo la Top 5 delle offerte in corso, così che ognuno possa scegliere quale mettere sulla propria scrivania.

Le migliori offerte sui mouse Logitech del Black Friday

Partiamo da un grande classico: Logitech MX Master 2S è in promozione. Dotato di connettività wireless tramite Bluetooth, può controllare fino a tre computer o dispositivi in contemporanea, passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante.

Ai videogiocatori è dedicato lo sconto su Logitech G G502 HERO. È cablato e dalla sua ha caratteristiche come i 25.600 dpi per una precisione e una rapidità senza compromessi nel riconoscimento dei movimenti.

Compatto e bello da vedere, Logitech POP è in offerta. Il design simmetrico lo rende perfetto anche per i mancini.

Chi preferisce un modello verticale può puntare su quello della gamma Logitech MX oggi in sconto per il Black Friday. Costa meno della metà, un vero affare.

La carrellata si conclude con Logitech G PRO X SUPERLIGHT, adatto al gaming, ma anche alla portabilità. Come suggerisce il nome è molto leggero e oggi in offerta sull’e-commerce.

