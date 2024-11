È il Black Friday: le 10 bombe da non perdere su Amazon

Ci siamo, è arrivato il giorno più caldo dell’anno per lo shopping online: il Black Friday. Qui è dove ti segnaliamo le 10 offerte migliori tra quelle in corso nelle categorie relative alla tecnologia. L’occasione è ghiotta per fare acquisti risparmiando, anche per portarsi avanti con i regali da mettere sotto l’albero, in vista del Natale.

Amazon, è il Black Friday: le offerte migliori

Ricordiamo che per approfittare degli sconti non è necessario un abbonamento Prime, ma che la sottoscrizione dà diritto alla consegna gratuita su tutti i prodotti spediti da Amazon, indipendentemente dall’importo.

Ecco dunque la Top 10 degli sconti disponibili in questo momento.

Smart TV 4K di Samsung da 55 pollici a 399 euro (minimo storico); Fire TV Stick HD a 27 euro (-40%).

Bang & Olufsen Beolit 20, altoparlante wireless a 379 euro (minimo storico); Microsoft 365 (15 mesi) e McAfee Total Protection (12 mesi) a 47 euro (-70%).

Come anticipato, la pagina da prendere come riferimento per conoscere tutte le offerte del Black Friday su Amazon è amazon.it/blackfriday. Qui, fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 2 dicembre, segnaleremo le migliori occasioni relative alla tecnologia.