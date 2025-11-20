 Black Friday Amazon 2025: le 10 migliori offerte da acquistare
Le offerte Amazon per il Black Friday 2025 hanno inizio: prodotti di tutti i generi a prezzi da affare ora disponibili.
Le offerte Amazon per il Black Friday 2025 hanno inizio: prodotti di tutti i generi a prezzi da affare ora disponibili.

Vengono aperte le porte del Black Friday 2025 su Amazon con sconti che fanno rimanere a bocca aperta. La quasi totalità del catalogo è disponibile a prezzi che urlano affari su ogni pixel del tuo smartphone o desktop. Perdersi qualche occasione, di questo passo, è semplicissimo. Tuttavia ho raccolto in questo articolo 10 prodotti da non farti scappare assolutamente. Sono vari e sono dedicati non solo all’informatica ma anche alla vita quotidiana. Se anche tu vuoi partecipare alle offerte e poter dire di aver acquistato a basso prezzo, non te li perdere. Aggiungi al carrello quelli che ami e acquistali subito.

10 prodotti da non farti scappare al Black Friday 2025 di Amazon

XIAOMI Robot Vacuum X20 Max – potenza di aspirazione da 8000 Pa e sistema Dual Mop.Lo acquisti in offerta a soli 399,99 euro. 

XIAOMI Robot Vacuum X20 Max - 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh Battery for Smart, Thorough Cleaning

XIAOMI Robot Vacuum X20 Max – 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh Battery for Smart, Thorough Cleaning

369,99649,99€-43%

Vedi l’offerta

Google Pixel 9 – Smartphone Android con display Actua da 6,3 pollici e taglio di memoria 128GB. Lo acquisti a soli 499 euro. 

Google Pixel 9 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3

Google Pixel 9 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3″ – Verde matcha, 128GB

499,00599,00€-17%

Vedi l’offerta

ASUS ROG Maximus Z890 Hero – Scheda Madre Intel ATX 22+1+2+2 fasi.La acquisti in sconto a 609,99 euro. 

ASUS ROG Maximus Z890 Hero, Scheda Madre Intel ATX, 22+1+2+2 Fasi di Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0, GPD di Nuova Generazione, 6 Slot M.2, WiFi 7, AI Overclocking, Slot PCIe Q-Release Slim

ASUS ROG Maximus Z890 Hero, Scheda Madre Intel ATX, 22+1+2+2 Fasi di Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0, GPD di Nuova Generazione, 6 Slot M.2, WiFi 7, AI Overclocking, Slot PCIe Q-Release Slim

609,99879,00€-31%

Vedi l’offerta

Acer Aspire C27-1800, computer All in One con Intel Core i3-1305U,8GB di RAM + 512GB SSD. Lo acquisti in sconto a 449 euro. 

Acer Aspire C27-1800 Computer Fisso All in One, Pc Desktop, Processore Intel Core i3-1305U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 27

Acer Aspire C27-1800 Computer Fisso All in One, Pc Desktop, Processore Intel Core i3-1305U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 27″ IPS FHD LED LCD, Intel UHD, Wifi, Webcam, Windows 11 Home

615,12

Vedi l’offerta

Dyson V8 Absolute™,  Aspirapolvere senza filo con potenza da 115 AW e autonomia 40 minuti. Lo acquisti a soli 279 euro. 

Garmin Instinct 2X Solar, smartwatch 50mm con design Rugged. Lo acquisti a soli 269,49 euro.  

Garmin Instinct 2X Solar, Smartwatch, 50mm, Rugged design, Ricarica solare, Autonomia infinita, Disply 1,1

Garmin Instinct 2X Solar, Smartwatch, 50mm, Rugged design, Ricarica solare, Autonomia infinita, Disply 1,1″, Torcia LED, GPS multibandaa, Cardio, SpO2, Pay, Connect IQ (Graphite)

290,70589,96€-51%

Vedi l’offerta

Logitech H390, Cuffie cablate stereo con microfono regolabile. Le acquisti a soli 21,44 euro. 

OPPO Enco Buds3, auricolari True Wireless con 42 ore di autonomia e driver dinamico da 12.4mm. Le acquisti a soli 19,99 euro. 

OPPO Enco Buds3 Auricolari True Wireless, 42h di Autonomia, Driver Dinamico da 12.4mm, BT 5.4, Controlli Touch, Cancellazione rumore passiva, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana], Nero

OPPO Enco Buds3 Auricolari True Wireless, 42h di Autonomia, Driver Dinamico da 12.4mm, BT 5.4, Controlli Touch, Cancellazione rumore passiva, Android e iOS, IP55, [Versione Italiana], Nero

19,9939,99€-50%

Vedi l’offerta

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry, capienza da 9 kg con sistema a Pompa di Calore e tecnologia Optimal Dry. La acquisti a soli 465,99 euro in sconto.

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV90DG52A0TE, 9 kg, Wifi, Pompa di Calore, Optimal Dry Sensor, Display Led, Filtro 2 in 1, Carica Frontale, 60l x 85h x 60p cm

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV90DG52A0TE, 9 kg, Wifi, Pompa di Calore, Optimal Dry Sensor, Display Led, Filtro 2 in 1, Carica Frontale, 60l x 85h x 60p cm

466,00490,75€-5%

Vedi l’offerta

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm,  cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Denim. Lo acquisti a soli 469 euro in sconto. 

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Denim - M/L. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Denim – M/L. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral

468,90519,00€-10%

Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
20 nov 2025
