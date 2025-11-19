 Black Friday Amazon 2025: migliori sconti LEGO
Scopri i migliori sconti del Black Friday di Amazon dedicati ai prodotti LEGO per soddisfare la tua passione o acquistare un regalo top.
Soddisfa le tue passioni o acquista un regalo mozzafiato grazie ai migliori sconti su tantissimi prodotti LEGO in occasione del Black Friday di Amazon. Tantissime occasioni ti stanno aspettando, ma fai veloce perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare in pochissime ore.

LEGO 31136 Creator Pappagallo Esotico, Set 3 in 1 a soli 17,49 euro!

BlackFriday
LEGO 31136 Creator Pappagallo Esotico, Set 3 in 1 con Pesce e Rana, Animali Giocattolo per Bambini da 7 Anni in su, Giochi Creativi con Figure della Giungla

LEGO 31136 Creator Pappagallo Esotico, Set 3 in 1 con Pesce e Rana, Animali Giocattolo per Bambini da 7 Anni in su, Giochi Creativi con Figure della Giungla

BlackFriday

18,9024,99€-24%

LEGO DUPLO Disney Il Treno del Compleanno di Topolino e Minnie a soli 23,88 euro!

BlackFriday
LEGO DUPLO | Disney Il Treno del Compleanno di Topolino e Minnie – Giocattolo per Bambine e Bambini da 2 Anni in su – Giochi Educativi con Mattoncini Numerati e 3 Personaggi – Idea Regalo – 10941

LEGO DUPLO | Disney Il Treno del Compleanno di Topolino e Minnie – Giocattolo per Bambine e Bambini da 2 Anni in su – Giochi Educativi con Mattoncini Numerati e 3 Personaggi – Idea Regalo – 10941

BlackFriday

26,5934,99€-24%

LEGO Super Mario Avventure Mario a soli 34,10 euro!

BlackFriday
LEGO Super Mario Avventure Mario Interattivo, Giocattolo con i Personaggi Nintendo di Bowser Jr., Goomba e Yoshi, Giochi da Collezione per Bambini e Bambine da 6 Anni, Idea Regalo 71439

LEGO Super Mario Avventure Mario Interattivo, Giocattolo con i Personaggi Nintendo di Bowser Jr., Goomba e Yoshi, Giochi da Collezione per Bambini e Bambine da 6 Anni, Idea Regalo 71439

BlackFriday

44,9949,99€-10%

LEGO NINJAGO l’Arco Dragone della Concentrazione a soli 68,24 euro!

BlackFriday
LEGO NINJAGO l'Arco Dragone della Concentrazione, Giocattolo con Drago, 8 Minifigure e Spinner Spinjitzu, Giochi per Bambini e Bambine da 9 Anni, Regalo di Compleanno per fan di Dragons Rising – 71836

LEGO NINJAGO l’Arco Dragone della Concentrazione, Giocattolo con Drago, 8 Minifigure e Spinner Spinjitzu, Giochi per Bambini e Bambine da 9 Anni, Regalo di Compleanno per fan di Dragons Rising – 71836

BlackFriday

81,6099,99€-18%

EGO Technic Audi RS Q E-Tron Macchina Telecomandata da Rally a soli 118,99 euro!

BlackFriday
LEGO Technic Audi RS Q E-Tron, Macchina Telecomandata da Rally, Modellino di Auto Fuoristrada Dakar con App CONTROL+ da Costruire, Giocattoli per Ragazzi, Ragazze e Fan da 10 Anni, Idea Regalo 42160

LEGO Technic Audi RS Q E-Tron, Macchina Telecomandata da Rally, Modellino di Auto Fuoristrada Dakar con App CONTROL+ da Costruire, Giocattoli per Ragazzi, Ragazze e Fan da 10 Anni, Idea Regalo 42160

BlackFriday

127,49169,99€-25%

LEGO Marvel L’Ascesa di Domo Navicella Spaziale dal Film sugli Eterni a soli 51,30 euro!

BlackFriday
LEGO Marvel L'Ascesa di Domo, Navicella Spaziale dal Film sugli Eterni,Giocattolo da Costruire con 6 Minifigure dei Supereoi e 2 Deviant, Idee Regalo, Giochi per Bambini e Bambine da 8 Anni 76156

LEGO Marvel L’Ascesa di Domo, Navicella Spaziale dal Film sugli Eterni,Giocattolo da Costruire con 6 Minifigure dei Supereoi e 2 Deviant, Idee Regalo, Giochi per Bambini e Bambine da 8 Anni 76156

BlackFriday

51,3099,99€-49%

LEGO Star Wars  Mash-up TIE Fighter e X-Wing a soli 76,99 euro!

BlackFriday
LEGO Star Wars 75393 Mash-up TIE Fighter e X-Wing – Giocattolo da Costruire con 2 Astronavi Personalizzabili, 4 Minifigure e un Droide – Regalo Creativo per Bambini e Fan da 9 Anni in su

LEGO Star Wars 75393 Mash-up TIE Fighter e X-Wing – Giocattolo da Costruire con 2 Astronavi Personalizzabili, 4 Minifigure e un Droide – Regalo Creativo per Bambini e Fan da 9 Anni in su

BlackFriday

98,99109,99€-10%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
20 nov 2025
