Scopri se Amazon ti regala un buono da 5 euro

Mancano ormai poche settimane all’appuntamento con il Black Friday e Amazon ha deciso di stuzzicare la fame di shopping dei suoi clienti facendo loro un regalo: un buono da 5 euro da aggiungere al proprio conto. Per verificare se si è idonei a riceverlo non bisogna far altro che recarsi sullo store.

5 euro da Amazon: scopri se hai diritto al buono

Incrociando le dita e aprendo il link in questione ci si trova di fronte a due possibili messaggi: Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta oppure Non sei eleggibile per l’offerta . Nel primo caso, si avrà tempo fino al 14 novembre per spendere il credito (su una spesa minima di 15 euro). Nel secondo, invece… sarà per la prossima volta.

Come già scritto, per scoprire se hai la possibilità di ottenere il buono, non devi far altro che visitare la pagina dedicata alla promozione. Dal regolamento si legge che sono 10.000 quelli riscattabili: meglio non perdere tempo e verificare subito.

Ricordiamo che l’edizione 2022 del Black Friday andrà in scena nella giornata del 25 novembre. Come sempre, su Amazon compariranno migliaia di sconti, aggiungendosi a quelle quotidianamente elencate nella sezione Offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.