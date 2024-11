Black Friday: Blink Mini 2 per la sorveglianza indoor/outdoor a -50%

Blink Mini 2 a metà prezzo per la Settimana del Black Friday su Amazon è l’offerta giusta per mettere al sicuro la propria abitazione. La telecamera di videosorveglianza, in questo sua ultima versione, è progettata per funzionare indoor e outdoor, dunque senza temere pioggia, neve e temperature estreme. Non lasciartela sfuggire in sconto del 50%.

Metà prezzo per Blink Mini 2: è il Black Friday

Integra il supporto ai device della linea Echo e all’assistente Alexa. Rispetto alla generazione precedente, oltre ad aver introdotto la doppia modalità di funzionamento (dentro e fuori casa) ci sono il faretto LED, un campo visivo più ampio e una migliore qualità dell’immagine anche quando c’è poca luce, grazie al sensore evoluto. Non mancano poi la visione notturna a colori, il rilevamento del movimento (con notifiche inviate in tempo reale) e l’audio bidirezionale per comunicare da remoto. Include 30 giorni di abbonamento gratuito al piano per salvare e condividere i filmati comodamente nel cloud (non obbligatorio, potrai cancellare il rinnovo prima della scadenza). Trovi tutti i dettagli nella scheda completa.

Blink Mini 2 al prezzo di soli 19 euro è un affare da cogliere al volo. Lo sconto del 50% è applicato in automatico e porta la telecamera al suo minimo storico da quando è in vendita. E, poiché anche l’occhio vuole la sua parte, scegli la colorazione che preferisci tra Bianco e Nero, la spesa finale non cambia. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime) prevista già entro domani se la ordini adesso.

