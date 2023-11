Black Friday e caffè: sconti sulle capsule Nespresso

Il Black Friday su Amazon è l’occasione per fare scorta: vale anche per le capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso. Proponiamo qui una carrellata delle migliori promozioni in corso, invitando a consultare la pagina dedicata per conoscere tutte le altre.

Nespresso: capsule compatibili in sconto al Black Friday

Partiamo dalla confezione L’Or con 10 pacchetti da 10 capsule ciascuno. È la miscela con intensità 13 (guarda l’offerta).

Immancabili quelle della linea Borbone Respresso, in particolare la miscela Blu nella confezione da 100 (guarda l’offerta).

Statto discorso per HAG, miscela Classico con intensità 6 (guarda l’offerta).

Vergnano propone il pack da 100, nella varietà Cremoso, a un prezzo molto interessante (guarda l’offerta).

Non manca nemmeno l’alternativa a marchio Amazon, prodotta con un’attenzione particolare alla sostenibilità, in questo caso con tostatura chiara (guarda l’offerta).

Giù il prezzo di illy nella confezione Tostato Classico da 100 pezzi (guarda l’offerta).

Anche quelle originali sono in sconto: eccole in 100 pezzi con la macchina Inissia (guarda l’offerta).

Per conoscere tutte le opzioni dai uno sguardo alla pagina dedicata che raccoglie tutte le offerte della categoria per il Black Friday su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.