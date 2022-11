Chromecast con Google TV: il prezzo crolla

Lanciato solo un mese fa, Chromecast con Google TV (HD) è già protagonista di un forte sconto: in occasione della Settimana del Black Friday è acquistabile al prezzo minimo su Amazon. Per chi non lo conosce, si tratta di un dispositivo dedicato allo streaming, compatibile con tutte le principali piattaforme e semplicissimo da utilizzare.

Black Friday: l’offerta su Chromecast con Google TV

È sufficiente collegarlo al televisore per iniziare subito la riproduzione dei contenuti da Disney+, DAZN, Netflix, YouTube, Prime Video e così via. In dotazione il telecomando con controllo vocale, utile per interagire a voce con l’assistente virtuale. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi nella scheda del prodotto. L’immagine qui sotto mostra il contenuto della confezione.

Oggi, in occasione della Settimana del Black Friday su Amazon, la versione HD di Chromecast con Google TV è in offerta al prezzo finale di soli 29,99 euro con uno sconto di 10 euro rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

