Black Friday con Mondly: impara 41 lingue al 96% di sconto

Anche Mondly sale a bordo della carovana di sconti dedicati al Black Friday, proponendo un prezzo super per il suo piano Premium: soltanto 89,99 euro anziché 1999,99. Oltre 1000 euro di sconto per accedere senza limiti a ben 41 corsi di lingua straniera, incluse tutte le lezioni e gli aggiornamenti futuri della piattaforma. Con il suo 96% di sconto, Mondly propone una delle migliori offerte di questo “Venerdì Nero”: è l’occasione giusta per imparare quella lingua straniera che tanto vorresti.

Con la versione completa di Mondly dimentichi abbonamenti annuali, mensili o aumenti improvvisi di prezzo. Paghi una sola volta e ottieni l’accesso per sempre. Il lato negativo? La promozione è a tempo limitato e sarà valida ancora per poche ore: ti consigliamo di approfittarne, prima che sia troppo tardi.

Cosa offre Mondly?

Imparare una lingua straniera è un plus non indifferente, soprattutto nel mondo del lavoro. Oltre che arricchire il bagaglio culturale di una persona. Devi scegliere Mondly se i tuoi obiettivi sono: costruire competenze linguistiche pratiche in qualsiasi contesto, passare da zero a livello fluente velocemente e iniziare a parlare già dal primo giorno.

Questo è ciò che puoi ottenere con il “metodo Mondly”: lo stesso che gli è valso il premio di “App dell’anno” da Facebook, “Migliore nuova app” da Apple e perfino una citazione da Forbes. La piattaforma, infatti, combina conversazione con riconoscimento vocale e lezioni ridotte che ti faranno imparare molto più velocemente e facilmente rispetto alla classica tecnica a ripetizione continua.

Immergiti in oltre trecento lezioni distribuite cinquanta argomenti ispirati al mondo reale oppure rilassati con lezioni giornaliere e sfida te stesso e le tue competenze con i quiz settimanali e mensili. Qualsiasi sia il tuo obiettivo di lingua: Mondly ne mette a disposizione ben 41, dalle più classiche come l’inglese e il francese fino a quelle meno diffuse, come giapponese, coreano e persiano. Puoi anche seguire le lezioni nella tua lingua madre, se preferisci.

Non vedi l’ora di iniziare la tua prima lezione con Mondly? Assicurati l’accesso a vita a tutte le lezioni, i quiz, le conversazioni tra madrelingua, tabelle grammaticali, test di avanzamento (in lingua inglese) e gli esclusivi Mondly Kids – pensato per i più piccoli – e Mondly AR, ben 13 lezioni che sfruttano la realtà aumentata. Attraverso questo link puoi accedere alla promozione dedicata al Black Friday, ma ricorda: scadrà tra poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.