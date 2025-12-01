 Black Friday/Cyber Monday: igrometro e termometro Bt a -51%
L'igrometro e termometro Bluetooth di Goove è in forte sconto su Amazon: oggi il Cyber Monday e il Black Friday tagliano il prezzo del 51%.
L'igrometro e termometro Bluetooth di Goove è in forte sconto su Amazon: oggi il Cyber Monday e il Black Friday tagliano il prezzo del 51%.

C’è lo sconto del 51% su Amazon che taglia al di sotto della metà il prezzo dell’igrometro e termometro Bluetooth del marchio Goove. Indispensabile per la propria casa, è dotato di connettività Bluetooth che permette di interagire con i propri dispositivi (come lo smartphone) fino a una distanza massima di 60 metri. È alimentato con due batterie AAA incluse nella confezione e volendo lo si può appendere a parete.

Igrometro e termometro Bluetooth: quello di Goove a -51%

Integra un display LCD chiaro e con numeri grandi che mostra le informazioni rilevate a proposito di umidità e temperatura misurate in tempo reale (aggiornate ogni due secondi), con indicazioni sui valori massimi e minimi, utili per migliorare il benessere in ogni stanza della propria abitazione. La precisione è molto elevata, con una tolleranza davvero ridotta. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda completa, dove trovi tutte le altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Al prezzo finale di soli 9,34 euro, è un affare per la propria casa. L’igrometro e termometro Bluetooth di Goove ha ricevuto un voto medio pari a 4,5 stelle su 5 da oltre 2.300 recensioni pubblicate dai clienti. È venduto dallo store ufficiale italiano del marchio e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica. Lo sconto del 51% sul prezzo di listino è automatico, non servono coupon.

Oggi tocca al Cyber Monday, l’appuntamento che chiude definitivamente la lunga settimana del Black Friday su Amazon. Le promo durano solo fino a mezzanotte: la vetrina dell’evento permette di vedere l’elenco di quelle più interessanti aggiornato in tempo reale.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
