Black Friday e Cyber Monday: Microsoft 365 in forte sconto

Una segnalazione veloce per l’offerta lampo sull’abbonamento annuale alle formule Personal e Family di Microsoft 365, in questo momento proposte da Amazon in forte sconto su Amazon rispetto al loro normale prezzo di listino. È una promozione del Cyber Monday, la giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday sull’e-commerce.

Microsoft 365 Personal: sconto del Black Friday/Cyber Monday

Il pacchetto include Word, Excel, PowerPoint e tutti gli altri applicativi del pacchetto Office, ma non solo. C’è anche 1 TB di spazio sul cloud, utile per il backup e il salvataggio dei dati. Compatibile con i computer Windows e macOS, può essere utilizzato anche su smartphone e tablet Android, iOS e macOS. La differenza tra Personal e Family è che quest’ultimo supporta l’utilizzo da parte di sei account diversi (dunque con 6 TB su OneDrive e gestione indipendente dei documenti). C’è anche l’intelligenza artificiale dell’assistente Copilot. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, Microsoft 365 Personal è in sconto a soli 44,95 euro, mentre la versione Family a soli 53,99 euro. In entrambi i casi è previsto l’invio del codice di attivazione via posta. Se interessati, meglio affrettarsi: come scritto in apertura si tratta di un’offerta lampo e andrà sold out in poco tempo.

Si tratta di un’occasione proposta da Amazon in questa giornata del Cyber Monday, l’appuntamento che conclude la Settimana del Black Friday, l’evento più caldo dell’anno dedicato allo shopping online.

