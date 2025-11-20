 Black Friday: -500 euro per Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Super sconto per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: -500 euro nella Settimana del Black Friday.
Super sconto per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: -500 euro nella Settimana del Black Friday.

Lo sconto di 500 euro porta Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete al suo minimo storico, una grande occasione per mettere in casa uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più evoluti tra quelli sul mercato. Ha in dotazione la base PowerDock all-in-one che svuota automaticamente il contenitore della polvere fino a 100 giorni, lava il mocio su rullo con acqua calda fino a 100 °C e lo asciuga con aria calda.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete a -500 euro

Fra i tanti punti di forza ci sono il sistema che eroga continuamente acqua pulita sul mocio raccogliendo quella sporca, per un risultato perfetto in ogni situazione, la tecnologia FluffRoll con modulo posizionato dietro il rullo che ruota nella direzione opposta che migliora le prestazioni sulle fughe tra le piastrelle, la capacità di salire su tappeti e moquette sollevando il telaio fino a 14 mm e di aggirare gli ostacoli con la sospensione FlexRise per affronta dislivelli fino a 8 cm. A questo si aggiungono la potente aspirazione da 30.000 Pa, la doppia spazzola antigroviglio HyperStream e OmniSight 2.0 con sensore LDS per la navigazione binoculare che rilevare oltre 240 oggetti. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Da listino costerebbe 1.499 euro, ma grazie allo sconto di 500 euro disponibile in questo momento hai la possibilità di acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete al suo prezzo minimo storico di 999 euro. C’è la rete logistica di Amazon a gestire tutto: vendita, spedizione e consegna gratis direttamente a casa tua.

L’e-commerce continuerà a proporre offerte per la Settimana del Black Friday fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Scopri le migliori occasioni nella sezione del’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
