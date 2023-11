Black Friday: due Echo Pop a 34 euro, il regalo di Amazon

Amazon sembra non aver alcuna intenzione di attendere il 17 novembre, data di inizio stabilita per la Settimana del Black Friday, come testimonia la promozione di oggi su Echo Pop. A chi sceglie di acquistare l’altoparlante intelligente con Alexa, al prezzo fortemente scontato di 34,98 euro, l’e-commerce ne regala un altro. L’unico requisito richiesto è l’inserimento del codice ECHOPOP prima di effettuare il pagamento.

Vuoi un Echo Pop gratis? Il secondo te lo regala Amazon

Piccolo, dal design minimalista simile a quello di una semisfera, può essere posizionato in ogni ambiente della casa. Il suo speaker da 1,95 pollici è perfetto per riprodurre musica e podcast con una qualità elevata, da tutte le piattaforme di streaming audio. A livello di connettività, offre le opzioni Wi-Fi e Bluetooth per soddisfare ogni esigenza. Per saperne di più, consultare al scheda del prodotto.

Dunque, al prezzo di soli 34,98 euro, è possibile ottenere ben due unità dello smart speaker Echo Pop nella colorazione Antracite. In altre parole, poco più di 17 euro per ognuno. Considerando come il valore di listino sia 54,99 euro, si tratta di un vero affare.

Come per tutti gli altri suoi prodotti, Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di approfittare subito dell’occasione, li riceverà entrambi già entro domani, direttamente a casa, senza alcuna spesa extra.

