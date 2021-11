Black Friday finito, ma i più desiderati ancora in sconto

Il Black Friday è formalmente finito, è vero, ma nei fatti è ancora pienamente disponibile. Sebbene molti prodotti siano esauriti o le rispettive offerte terminate, gran parte dei prodotti più cercati e acquistati sono ancora a prezzo di saldo, disponibili all'acquisto anche in questo sabato di sconti. Con ogni probabilità così sarà ancora per un paio di giorni, sebbene non vi sia certezza alcuna: il consiglio è quello di approfittare quanto prima delle occasioni incontrate perché da un momento all'altro potrebbero svanire con il passare delle ore.

Black Friday, 10 TOP offerte ancora qui

Questa la top 10 delle offerte più acquistate su Amazon durante il Black Friday: ogni singolo prodotto di questo elenco è ancora al medesimo prezzo di saldo disponibile nelle ore passate.

Seguono prodotti come Echo Show 5 (44,99 euro) o Echo Show 8 (84,89 euro), tutti ancora scontati e disponibili, o le mascherine FFP2 Sicura a 29,99 euro. Qui tutti i prodotti più venduti.

Al termine del weekend sarà ora di Cyber Monday. Non ci si aspetta sconti ulteriori su prodotti già scontati, ma ci si può forse aspettare qualche fiammata sui prodotti tecnologici a fungere da traino ulteriore a tutte le offerte ancora in corso. Poi sarà ufficialmente iniziato il periodo natalizio, ma con tempi di consegna che potrebbero rapidamente dilatarsi sui prodotti più desiderati.