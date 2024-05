GoPro HERO12 Black al nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-16%)

Finalmente anche Amazon rilancia la tanto desiderata action cam GoPro HERO12 Black in offerta a un prezzo mai visto prima! Ormai sono passati più di 6 mesi dal lancio della videocamera sportiva sul mercato al costo base di 450 euro e, ora, dopo moltissimo tempo trascorso tra offerte non proprio entusiasmanti, scende di 70 euro raggiungendo il nuovo prezzo più basso di sempre!

Le caratteristiche di GoPro HERO12 Black

L’action cam GoPro HERO12 Black è il nuovo punto di riferimento per gli amanti delle riprese sportive in prima persona. Con il suo sensore da 27 MP capace di registrare video fino alla risoluzione Ultra HD 5,3K a 60fps, è veramente un portento. Robusta e impermeabile fino a 10 m, l’action cam è pronta sin dal primo utilizzo a catturare ogni straordinario momento delle tue avventure, resistendo ad acqua, fango, neve e artefatti generati dallo sporco depositato sulla lente, dotata di copriobiettivo idrorepellente.

La tecnologia HyperSmooth 6.0 offre una stabilizzazione eccezionale per qualsiasi scatto o ripresa, mentre i display da 2.27 e 1.4 pollici consentono di gestire le impostazioni in maniera rapida ed efficace. Con l’app Quik GoPro potrai anche estrarre le immagini preferite dai tuoi video sotto forma di foto da 24.7 MP, anche in HDR! Infine, la batteria garantisce un’autonomia superiore rispetto al modello precedente grazie alla capienza aumentata a 1.720 mAh.

Il prezzo finale da pagare è quindi pari a 379 euro, contro il precedente minimo di 389 euro. Il pagamento può essere effettuato anche in 5 mensilità senza interessi, mentre la consegna viene effettuata a costo zero in pochi giorni.