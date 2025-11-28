Black Friday: Fujifilm instax mini 12 è in doppio sconto

In occasione del Black Friday, è disponibile un doppio sconto su Fujifilm instax mini 12, la fotocamera istantanea che produce immagini da 86×54 millimetri. Questa versione è dotata di specchietto per i selfie e della modalità Close Up, regola automaticamente l’esposizione per ottenere risultati sempre perfetti ed è caratterizzata da un design che strizza l’occhio allo stile vintage. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis.

Fujifilm instax mini 12 in doppio sconto al Black Friday

Perfetta anche come regalo di Natale da far trovare sotto l’albero (approfittane subito per risparmiare e portarti avanti, le festività sono alle porte), ha dimensioni pari a 6,7×10,4×12,2 centimetri e pesa 306 grammi. Tra le caratteristiche sulle quali vale la pena soffermarsi ci sono la facilità di utilizzo, l’obiettivo da ruotare per accenderla, la stampa che richiede solo 5 secondi, il flash che entra in azione solo quando necessario e la possibilità di affidarsi all’applicazione INSTAX UP! per l’elaborazione digitale su smartphone. Trovi più informazioni nella pagina dedicata.

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda è sufficiente attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. Questo porta la fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12 al prezzo di soli 67,42 euro, invece di 99,99 euro come da listino ufficiale. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Pastel Blue, Clay White, Liliac Purple e Mint Green, la spesa finale non cambia.

È finalmente arrivato il Black Friday e Amazon sta proponendo migliaia di sconti immediatamente accessibili in ogni categoria. Le proposte più valide sono raccolte nell’area riservata all’evento.