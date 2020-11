Con un design curato e un comparto hardware all’altezza anche dei compiti più gravosi, Huawei MateBook X Pro 2020 è un portatile adatto alla produttività, che non teme alcun software né contenuto da elaborare. È proposto oggi su Amazon alla vigilia del Black Friday con uno sconto del 25% sul prezzo di listino che lo rende parecchio interessante. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un computer recente, potente e versatile da utilizzare per il lavoro quotidiano.

Il laptop di punta Huawei in sconto per il Black Friday

La scheda tecnica del laptop lo piazza di diritto fra i modelli top di gamma per quest’anno. Tra le specifiche tecniche spiccano il display touch da 13,9 pollici con risoluzione 3000×2000 pixel (proporzioni 3:2 e 260 ppi), il processore Intel Core i7-10510U affiancato dalla scheda video dedicata NVIDIA GeForce MX250, 16 GB di RAM, unità SSD da 1 TB per lo storage, due porte USB-C, WiFi, Bluetooth, jack audio da 3,5 mm, webcam, speaker, quattro microfoni e batteria da 57,4 Wh in grado di assicurare autonomia per un’intera giornata di lavoro. Tutto questo con un design ultrasottile (soli 14,6 millimetri di spessore) e un peso che si attesta a 1,33 chilogrammi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home e lato software si segnala la presenza della funzionalità Huawei Share per lo scambio rapido di file e informazioni con lo smartphone. Il MateBook X Pro 2020, al prezzo di 1.499 euro (invece di 1.999 euro come da listino), è senza dubbio tra le migliori offerte di oggi alla vigilia dell’appuntamento con il Black Friday. In sconto anche la versione con CPU Intel Core i5-10210U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB al prezzo di 1.199 euro.