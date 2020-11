L’arrivo delle SSD ha portato con sé una vera e propria rivoluzione nell’ambito dello storage, consentendo di ottenere velocità inimmaginabili con un disco fisso tradizionale: qui segnaliamo oggi quella portatile della linea Sabrent Rocket Nano proposta in sconto del 19% sul prezzo di listino in occasione del Black Friday su Amazon.

Black Friday: SSD portatile Sabrent in sconto

Si connette tramite cavo USB 3.0 per raggiungere i 1.000 MB/s nel trasferimento dati. Le dimensioni sono estremamente contenute (6,88×2,79×1,19 centimetri) così da poter essere trasportata ovunque senza ingombro, in tasca, nella borsa oppure nella custodia del laptop. La resistenza alle sollecitazione è garantita dall’involucro ottenuto dalla lavorazione di una lega di alluminio utilizzata in ambito aerospaziale con l’uso di macchine CNC.

Al prezzo di soli 97,49 euro (invece di 119,99 euro come da listino) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Due le colorazioni disponibili: Argento e Nero. L’offerta fa parte di quelle proposte oggi su Amazon alla vigilia del Black Friday.