Black Friday in anticipo: i migliori monitor in offerta

Se sei alla ricerca di un buon monitor da acquistare, il Black Friday in anticipo di Amazon è la giusta occasione per portare a casa un affare. In questo articolo abbiamo voluto raccogliere proprio i migliori monitor attualmente in promozione, alcuni dei quali raggiungono il loro minimo storico proprio in occasione di questo evento. Naturalmente si tratta di offerte a tempo su un numero di pezzi limitati, di conseguenza non possiamo garantirti la disponibilità delle promozioni quando leggerai l’articolo. A questo punto non rimane che andare a vere quelli che, a nostro parere, sono i monitor più convenienti di queste giornate di sconti folli.

LG Ultrawide 34WL50S

Se il rapporto qualità/prezzo è la tua priorità, allora l’LG 34WL50S è senza dubbio una scelta perfetta segnando oggi il minimo storico. Si tratta di uno dei monito ultrawide più accessibili, con un pannello da ben 34 pollici di diagonale. La risoluzione è 2160×1080, quindi un Full HD, ma dall’area decisamente più ampia grazie al rapporto da 21:9. La tecnologia utilizzata è quella IPS, in grado di offrire la maggiore fedeltà cromatica e un angolo di visione di 178 gradi. Il refresh rate è di 75Hz con il supporto al FreeSync che lo rende un alleato affidabile anche in ambito videoludico. Tuttavia, il monitor è pensato per la produttività, ed integra una serie di funzioni dedicate proprio all’utilizzo professionale. Il Flicker Safe ed il Low Blue-Light riducono drasticamente l’affaticamento della vista, e i due speaker da 10 Watt offrono una buona esperienza audio. Estremamente comode le funzioni come lo Split Screen o la Reader Mode che rendono la proposta di LG uno dei migliori monitor per l’ufficio. Grazie ad uno sconto del 28%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 249,99 euro per un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato.

Samsung Odissey G5 27

Il Samsung Odissey G5 è invece un prodotto rivolto soprattutto ai videogiocatori. In questo caso troviamo un pannello da 27 pollici VA. Il rapporto è quello tradizionale da 16:9 mentre la risoluzione sale a 2K (2160×1440), attualmente il miglior compromesso tra prestazioni e dettagli. Il refresh rate raggiunge i 144Hz per la massima fluidità e reattività anche nei videogiochi più frenetici come gli sparatutto. Non manca il supporto al Freesync Premium che consente di eliminare tearing e stuttering durante l’esecuzione dei giochi. Interessante la curvatura di ben 1000R che offre un’immersione senza precedenti. Naturalmente non mancano tutte le funzionalità come Eye Saver Mode e Flicker Free per ridurre la stanchezza agli occhi, ed ottenere il massimo confort anche durante le sessioni di utilizzo più lunghe. A queste si aggiungono tutte le funzionalità indispensabili per i giocatori più esigenti come il Crosshair e la modalità a bassa latenza. Nel complesso un monitor piuttosto versatile, ma con un’evidente inclinazione ai videogiochi. Grazie ad uno sconto del 28% anche il G5 scende al suo minimo storico su Amazon a soli 259 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. Inoltre, in questo caso, è possibile pagare con la Carta del Docente che coprirà l’intero importo. Un vero e proprio affare per uno dei migliori monitor gaming per rapporto qualità/prezzo.

Samsung Smart Monitor M7

Il terzo monitor che vogliamo suggerirti è ancora un Samsung, ma che in questo caso fa della versatilità il suo punto di forza. Stiamo parlando del Samsung Smart Monitor M7, la prima ed unica gamma di monitor all-in-one attualmente disponibile sul mercato. Lo schermo offre un pannello VA da ben 32 pollici con una risoluzione di addirittura 4K (3840×2160). Il reale vantaggio di questa proposta è l’integrazione della piattaforma Smart TV. Senza la necessità di accendere il computer, da qui è possibile accedere ai servizi di streaming come Prime Video, Netflix o Disney+. Il monitor, infatti, integra la connessione Wi-Fi e include un telecomando con cui gestire tutto da remoto. Ottima la presenza dell’assistente vocale Bixby che permette di utilizzare tutte le funzioni semplicemente con la propria voce. Non mancano le funzioni Eye Saver e Flicker Free, a cui si aggiungono funzionalità specifiche per la produttività come Wireless Dex. Gli altoparlanti sono integrati, e chiudono la dotazione del monitor più versatile che tu possa acquistare. La scelta ideale per chi desidera le prestazioni di un vero e proprio monitor per PC, unite alla comodità e praticità di una smart TV. Grazie ad uno sconto del 32%, lo Smart Monitor M7 tocca per la prima volta il prezzo più basso registrato a soli 319,90 euro su Amazon con uno sconto di ben 150 euro sul prezzo di listino. Anche per questo schermo è possibile utilizzare la Carta del Docente per il pagamento che copre l’intero prezzo del prodotto. Per chi desidera una soluzione completa, è senza dubbio uno dei migliori (se non il migliore) monitor attualmente disponibili.

Huawei MateView GT34

Torna al suo minimo storico una delle proposte più interessanti di quest’anno per i videogiocatori. Stiamo parlando chiaramente del Huawei MateView GT 34, un monitor che integra una soundbar di altissimo livello. In questo caso troviamo un pannello da 34 pollici con risoluzione di 3440×1440, un 3K con rapporto di 21:9 ultrawide. La curvatura è di 1500R, mentre il refresh rate raggiunge ben 165Hz. Naturalmente non manca il Freesync Premium che elimina i problemi di tearing e stuttering nei videogiochi. Non mancano tutte le funzionalità dedicate alla protezione della vista ed al gaming competitivo. Tuttavia, la vera differenza è nel sistema audio. In questo caso troviamo un doppio altoparlante da 5W di elevata qualità, inseriti in una soundbar con controllo touch. Fantastici gli effetti luminosi offerti dai controlli, che presentano un’illuminazione RGB personalizzabile. Comoda la presenza di due microfoni integrati che concedono conversazioni chiare e cristalline, grazie alla cancellazione del rumore. In sostanza una soluzione davvero interessante che punta tutto sulle prestazioni, senza lasciare indietro confort e praticità. Grazie ad uno sconto del 18%, il monitor può essere acquistato su Amazon a soli 449 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.

MSI MPG Artymis 34CQR

Chiude questa classifica, un top di gamma di MSI: l’MPG Artymis 34CQR che tocca come altri il suo minimo storico oggi. Si tratta di un monitor che garantisce la migliore esperienza possibile in ambito videoludico, ma che non rinuncia a funzionalità specifiche per l’ambiente professionale. La diagonale è da ben 34 pollici, con una risoluzione di 3440×1440 e una curvatura di 1000R accompagnate da un refresh rate di ben 165Hz. Il tempo di risposta è di solo 1 millisecondo e non manca il Freesync Premium che elimina tearing e stuttering, per una fluidità e un dettaglio impeccabili. Molto curata l’illuminazione RGB posteriore, completamente personalizzabile attraverso il software Mystic Light, che offre sia il logo che un’intera barra LED. La base consente di adattare la posizione ad ogni esigenza e non manca un raccoglitore per i cavi integrato. Funzionalità esclusiva di questo monitor è la Console Mode, che permette di adattare il segnale in ingresso in 4K per la visualizzazione sul WQHD. Si tratta di una funzione indispensabile per godere di tutti i vantaggi offerti dal monitor, anche con l’utilizzo delle nuove console PS5 e Xbox Series SX.

Abbiamo parlato, però, anche di produttività dove il monitor eccelle al pari della parte gaming. Non manca, infatti, la possibilità di sezionare la visualizzazione così da gestire in maniera efficiente il multitasking. Presenta addirittura le funzioni PIP (Picture in Picture) e PBP (Picture by Picture) che consentono di visualizzare contemporaneamente due diverse fonti. In conclusione, una delle soluzioni più versatili e performanti attualmente disponibili sul mercato, con un ventaglio di funzionalità impareggiabile. Grazie ad uno sconto del 21%, l’MSI Artymis 343CQR può essere acquistato su Amazon a soli 629,90 euro per un risparmio di ben 170 euro sul prezzo di listino. Considerando che puoi utilizzare la Carta del Docente per il pagamento, è uno dei migliori monitor che tu possa acquistare per l'utilizzo misto ai massimi livelli.