Black Friday: lo sconto Amazon su iPhone 14

La giornata del Black Friday è quella giusta per acquistare iPhone 14: oggi, il nuovo melafonino, è proposto in sconto su Amazon nella versione con 128 GB di memoria interna in colorazione (PRODUCT)RED. Un’occasione perfetta per chi è fin qui stato frenato dal prezzo pieno dello smartphone.

iPhone 14 è in sconto su Amazon per il Black Friday

Il telefono non ha bisogno di presentazioni. Lanciato da poco sul mercato, si basa sulla più recente versione del sistema operativo iOS e integra specifiche tecniche da top di gamma: display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A15 Bionic, doppia fotocamera posteriore e grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie al Black Friday su Amazon, hai la possibilità di acquistare iPhone 14 (PRODUCT)RED da 128 GB al prezzo finale di 899 euro invece di 1.029 euro come da listino, con un risparmio di 130 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito entro il fine settimana sarà a casa tua.

In sconto anche le colorazioni Azzurro e Mezzanotte di iPhone 14, sempre nella versione da 128 GB: sono offerte a -82 euro.

