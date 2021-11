Black Friday Kaspersky: sconto del 30% su tutti i prodotti

La software house russa ha annunciato la sua promozione per il Black Friday. Gli utenti che cercano un'ottima soluzione di sicurezza non possono lasciarsi sfuggire lo sconto del 30% su tutti i prodotti di Kaspersky. L'abbonamento ad Antivrus, Internet Security e Total Security è disponibile in offerta fino alla mezzanotte del 25 novembre 2021.

Kaspersky: sconto Black Friday del 30%

Gli utenti che vogliono proteggere solo un dispositivo Windows possono optare per Kaspersky Antivirus. Si tratta della soluzione entry level e più economica, ma sufficiente per garantire la sicurezza durante la navigazione. Il software può rilevare vari tipi di minacce informatiche in tempo reale, tra cui i sempre più diffusi ransomware. Può inoltre bloccare i tentativi di phishing via email e l'accesso alla rete domestica. Infine include un tool per ottimizzare le prestazioni del PC.

Kaspersky Internet Security, disponibile per Windows, macOS e Android, aggiunge altre utili funzionalità. Indispensabile il firewall bidirezionale che monitora il traffico in entrata e uscita. Ci sono inoltre il tool che blocca le pubblicità più fastidiose, la protezione per la webcam, la VPN (fino a 300 MB/giorno), il controllo parentale e la protezione per i pagamenti online.

La suite Kaspersky Total Security, disponibile per Windows, macOS, Android e iOS, aggiunge anche la localizzazione GPS per i bambini, il password manager e il backup dei file in uno spazio criptato del PC.

Grazie alla promozione Black Friday, l'abbonamento annuale per 1 PC/dispositivo può essere sottoscritto a 20,99 euro (Antivirus), 34,99 euro (Internet Security) e 41,99 euro (Total Security), risparmiando il 30% sul prezzo di listino.